    Deutsche Bahn lädt für Freitag zu Sicherheitsgipfel ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheitsgipfel der Deutschen Bahn am Freitag geplant.
    • Bundesregierung und Gewerkschaften werden eingeladen.
    • Forderung nach Doppelbesetzung in Regionalzügen.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Stichwort entfernt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat die Deutsche Bahn für Freitag zu einem Sicherheitsgipfel eingeladen. Wie die Deutsche Bahn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden die Bundesregierung, die Bundespolizei, Vertreter der Bahnbranche, die Länder und Aufgabenträger für den Regionalverkehr sowie die Gewerkschaften angeschrieben. Der Gipfel soll im Gebäude der Bahn am Potsdamer Platz in Berlin stattfinden.

    Bahnchefin Evelyn Palla hatte den Sicherheitsgipfel vergangene Woche als Reaktion auf die tödliche Gewalttat in Rheinland-Pfalz angekündigt. Ein 36 Jahre alter Bahnmitarbeiter war bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress von einem Mann ohne gültiges Ticket mit Schlägen attackiert worden. Er verlor das Bewusstsein und starb später in einer Klinik. Der mutmaßliche Täter, ein 26 Jahre alter griechischer Fahrgast, sitzt in Untersuchungshaft.

    Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, hatte nach dem Angriff von den Ländern vor allem Geld für eine Doppelbesetzung in Regionalzügen gefordert. Ziel sei es, dass Beschäftigte nicht mehr allein im Zug unterwegs sein müssten./nif/DP/mis





