ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Bechtle auf 48 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kurszielsenkung.
- Bechtle verzeichnete rekordhohen Vorsteuergewinn.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -15,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +3,26 %/+41,30 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 48 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bechtle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://trading-treff.de/aktien/bechtle-aktie-fuehrungswechs…
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-verstaerkt-sich-in-portugal-mit-breit-aufgestelltem-it-systemintegrator
https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
Hier die neue Studie:
https://downloads.research-hub.de/2026%2001%2015%20Bechtle%20update%20Hungarian%20M%20A___muew7mqb.pdf