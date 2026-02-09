    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Bechtle auf 48 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kurszielsenkung.
    • Bechtle verzeichnete rekordhohen Vorsteuergewinn.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -15,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +3,26 %/+41,30 % bedeutet.


