Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -15,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +3,26 %/+41,30 % bedeutet.