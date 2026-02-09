EL-MOTION 2026: B2B-Fachkongress für Zero-Emission-Lösungen...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Brunn am Gebirge (APA-ots) - Am 5. und 6. Mai 2026 findet mit der EL-MOTION 2026 Österreichs
    führender B2B-Fachkongress für E-Mobilität, Zero-Emission und die Transformation von Güter- und Wirtschaftsverkehren im Eventhotel Pyramide Vösendorf statt. Der Kongress richtet sich gezielt an Entscheiderinnen und Entscheider aus Logistik, Speditionen, Industrie, Flottenmanagement, Infrastruktur und öffentlicher Hand .

    Im Mittelpunkt stehen die tiefgreifenden Veränderungen im Güterverkehr und in wirtschaftlichen Transportketten. Das Programm beleuchtet praxisnah, wie Unternehmen den Übergang zu emissionsfreien, digitalisierten und rechtssicheren
    Mobilitätslösungen gestalten können.

    Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung , Rechtssicherheit im transformierten regulatorischen Umfeld , Güterverkehr im Wandel sowie Zero-Emission- Lösungen im realen Einsatz . Der Kongress kombiniert strategische Perspektiven mit konkreten Anwendungsbeispielen aus der Praxis.

    Als Keynote-Speaker eröffnet Lars Thomsen , Zukunftsforscher & Gründer des Zürcher Think Tanks future matters AG , die EL-MOTION 2026. Lars Thomsen gilt als einer der führenden Vordenker unserer Zeit und zeichnet seit über zwei Jahrzehnten für Zukunftsanalysen an der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft verantwortlich. In seiner Keynote liefert er ein klares, verständliches Big Picture unserer Gegenwart und setzt inspirierende Impulse für mutige unternehmerische Entscheidungen in einer Phase tiefgreifender Transformation. Lars Thomsen verbindet strategische Tiefe mit praxisorientierter Zukunftsforschung. Sein Fokus liegt darauf, Organisationen nicht nur Trendwissen , sondern strategische Handlungsfähigkeit für transformationstreibende Technologien und Geschäftsmodelle (z. B. KI, Mobilität, Energie) bereitzustellen.

    Ein weiterer Höhepunkt ist die Keynote von Prof. Dr.-Ing. Florian Risch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) . Er berichtet über die erste deutsche Autobahn-Teststrecke mit induktiver Ladetechnologie auf der A6 und beleuchtet dabei Erfahrungen, technische und regulatorische Herausforderungen sowie zukünftige Perspektiven für den schweren Güterverkehr.

    Ergänzt wird das Programm durch hochkarätige Fachvorträge und Diskussionsformate mit Saskia Reuter (aluco GmbH) , Hubert Schlager ( Schlager GmbH) , Rechtsanwälte Schärmer & Partner sowie weiteren Expertinnen und Experten aus Industrie, Logistik und Recht.

    Die EL-MOTION 2026 positioniert sich damit erneut als zentrale Plattform für Wissensaustausch, Vernetzung und strategische Orientierung im Bereich nachhaltiger Güter- und Wirtschaftsverkehre im deutschsprachigen Raum.

    EL-MOTION 2026

    Die EL-MOTION 2026 ist ein zweitägiger B2B-Fachkongress zur Transformation von Wirtschafts- und Güterverkehren. Im Fokus stehen Fachvorträge zu Zero-Emission-Lösungen für Unternehmen sowie eine begleitende Fachausstellung mit aktuellen Technologien und Praxislösungen.

    Datum: 5. - 6.5.2026
    Ort: Eventhotel Pyramide Vösendorf
    Url: https://www.elmotion.at

