Börsenschock? Kursrutsch bei Waters Corporation Aktie - 09.02.2026

Die Waters Corporation Aktie ist bisher um -6,93 % auf 300,15€ gefallen. Das sind -22,35 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Waters Corporation ist ein führender Anbieter von Laboranalytiklösungen, spezialisiert auf Chromatographie und Massenspektrometrie, mit starker Marktstellung und innovativen Produkten. Hauptkonkurrenten sind Agilent, Thermo Fisher und Shimadzu. Einzigartig ist ihr Fokus auf spezialisierte Lösungen für diverse Industrien.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Waters Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -6,64 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Waters Corporation Aktie damit um -5,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Waters Corporation einen Rückgang von -7,93 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Waters Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -11,84 % 3 Monate -6,64 % 1 Jahr -18,64 %

Informationen zur Waters Corporation Aktie

Es gibt 60 Mio. Waters Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,76 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,11 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -0,04 %.

Waters Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Waters Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Waters Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.