Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.02.26
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.02.26 (Stand 13:32 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,41 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+2,35 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,09 %), ASML Holding NV (-0,74 %), Alphabet A (-0,88 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VJ49G5
|Long
|39,74
|3,04 Mio.
|Silber
|UQ6LSD
|Long
|3,45
|743,20 Tsd.
|Silber
|VJ0WHZ
|Long
|4,26
|386,60 Tsd.
|Alphabet A
|VK22XN
|Long
|2,06
|208,48 Tsd.
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|DU2PDD
|Long
|13,93
|183,65 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|ASML Holding NV
|PC30L4
|Long
|3,16
|376,80 Tsd.
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|2,49
|112,45 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|SY9W4E
|Long
|8,58
|53,80 Tsd.
|Oracle Corporation
|SJ7XDG
|Long
|2,70
|49,09 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WBL
|Short
|19,01
|42,25 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|UBS0PQ
|678,00 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PU99FL
|264,62 Tsd.
|Silber
|
Sonstige
|A2U3RH
|190,00 Tsd.
|Philips Electronics
|
Sonstige
|VX6Z7R
|132,77 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PL5WGG
|102,78 Tsd.
