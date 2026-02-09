Gigantische Chance in Bolivien rückt Eloro in den Fokus

Für Eloro Resources zeichnet sich endlich eine echte Chance ab. Nach einem langsamen Start sorgt das vielversprechende Vorzeigeprojekt im Süden Boliviens nun für Aufsehen. Iska Iska ist eine 9 Quadratkilometer große Silber-Zinn-Lagerstätte im Süden des Landes, die das Potenzial hat, eine der größten Entdeckungen des Landes in den letzten zweihundert Jahren und einer der größten Massenabbau-Betriebe der Welt zu werden. Obwohl Iska Iska in einer der mineralreichsten Regionen der gesamten Anden liegt, blieb es jahrhundertelang verborgen, da durch Auswaschungen an der Oberfläche alle Sulfidmetalle entfernt wurden und der gesamte obere Teil der Lagerstätte unfruchtbar erschien – obwohl sich direkt darunter reichhaltige Ressourcen befanden. „Wir haben ein wenig erforschtes, nie zuvor erschlossenes Grundstück übernommen und eine der bedeutendsten Greenfield-Entdeckungen der letzten 25 Jahre gemacht“, erklärte Tom Larson, Chairman und CEO von Eloro Resources.

Nach nur fünf Jahren und über 150.000 Bohrmetern sprechen die Ergebnisse für sich. Basierend auf einer Mineralressourcenschätzung (MRE) aus dem Jahr 2023 verfügt Iska Iska über eine ausgedehnte Silber-Zinn-Polymetalllagerstätte von fast 670 Millionen Tonnen. Die MRE sorgte damals jedoch auch für einige Besorgnis, da der Gehalt der Entdeckung geringer war als vom Markt erwartet. Dies führte zu einem Ausverkauf der Eloro-Aktie, wodurch der Aktienkurs innerhalb eines Tages von rund 3 Dollar auf 1,80 Dollar fiel. Was die Anleger nicht verstanden hatten, war, dass diese Ergebnisse auf Erstbohrungen mit einem Bohrlochabstand von 100 Metern basierten. Später begann Eloro mit einer 50-Meter-Infill-Bohrkampagne im oberen Teil dieses Systems (Teil des Tagebaumodells), und die Ergebnisse der letzten sechs bis acht Monate waren bemerkenswert. „Wir erreichen jetzt bis zu 200 Gramm Silber“, bestätigte Larson, „es gibt also hohe und niedrigere Silbervorkommen in dieser Lagerstätte. Ich denke, wir hätten das Ziel für die MRE etwas klarer formulieren sollen, wofür ich die Verantwortung übernehme.“

Aber eine kleine Panne hat Larson hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Iska Iska-Projekts nicht entmutigt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit weiteren 10.000 bis 20.000 Metern Infill-Bohrungen unsere Ressourcenzahlen deutlich verbessern werden. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt auf der Grundlage der ersten MRE fast 7.800 Millionen Tonnen umfassen könnte. Aber es sind weitere Infill-Bohrungen erforderlich.“ Tatsächlich sollen im ersten Quartal dieses Jahres Bohrungen mit einer Länge von bis zu 50.000 Metern und einem Abstand von 25 Metern beginnen, um die für Ende des Jahres geplante vorläufige Machbarkeitsstudie vorzubereiten. So aufregend dieser Fortschritt auch ist, vor wenigen Jahren schien all dies noch unwahrscheinlich.