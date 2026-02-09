HOTELEX 2026 startet „Green Coffee Bean Zone" - ein direkter Zugang für Spezialitätenkaffee-Produzenten zum chinesischen Markt

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke der Welt mit einem globalen Marktwert von über 200 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 150 Milliarden US-Dollar für Rohkaffeebohnen und 50 Milliarden US-Dollar für Fertiggetränke. Der chinesische Kaffeemarkt wächst besonders schnell und wird 2024 voraussichtlich einen Wert von 313 Milliarden RMB erreichen, was einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,1 % entspricht und damit deutlich über dem globalen Durchschnitt liegt.

SHANGHAI, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die HOTELEX Shanghai 2026 lanciert die Green Coffee Bean Zone, einen neuen Spezialbereich innerhalb der Kaffee- und Tee-Expo, der die globale Kaffee-Lieferkette durch Handel, Verkostungen und fachlichen Austausch miteinander verbindet. Da China und die Region Asien-Pazifik zu den am schnellsten wachsenden Kaffeemärkten zählen, bietet die Zone internationalen Lieferanten, Röstern und Käufern von Rohkaffee eine gezielte Plattform, um Möglichkeiten zu erkunden und langfristige Partnerschaften aufzubauen.

Als Kernbereich der HOTELEX Shanghai, der Internationalen Fachmesse für Hotelausstattung und Gastronomie, wird die Coffee and Tea Expo 2026 eine Fläche von über 150.000 m² umfassen, was 37,5 % der gesamten Ausstellungsfläche entspricht. Sie präsentiert die gesamte Wertschöpfungskette des Kaffees, vom Anbau und der Verarbeitung über die Röstung bis hin zur Logistik und zum Einzelhandel, und dient als wichtiges Tor für globale Kaffeeunternehmen, die in den chinesischen Markt eintreten möchten.

Die Green Coffee Bean Zone wurde konzipiert, um den kommerziellen Handel und den fachlichen Austausch zu fördern und Ausstellern Zugang zu über 280.000 Fachbesuchern zu verschaffen, darunter Röster, Café-Besitzer, Einkäufer von Ketten, Beschaffungsspezialisten und Importhändler. Die Zone befindet sich im Zentrum der Ausstellung und bietet kuratierte Programme wie den Gold Cup Sourcing Barista Exchange und gemeinsame Cupping-Sessions, die eine direkte Kommunikation und Geschäftsvermittlung vor Ort ermöglichen. Standardisierte Verkostungstische und Spülstationen bieten professionelle Verkostungsbedingungen und helfen den Ausstellern, ihre Bohnen optimal zu präsentieren.

Die Aussteller profitieren außerdem von einer breiten Markenpräsenz über die offiziellen Kanäle, Medienpartner und sozialen Plattformen der HOTELEX und erreichen so ein größeres internationales Publikum. Reservieren Sie Ihren Platz rechtzeitig auf der offiziellen HOTELEX-Website, um sich einen erstklassigen Standort zu sichern und mit Einkäufern aus China und dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum in Kontakt zu treten.

