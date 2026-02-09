bibigo präsentiert in Mailand internationalen Verbrauchern koreanische Lebensmittel

SEOUL, Südkorea, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CJ Foods hat bekannt gegeben, dass seine globale koreanische Lebensmittelmarke bibigo während der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina einen bibigo Zone-Stand im Korea House unterhält, das vom Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee (Korean Sport & Olympic Committee, KSOC) betrieben wird. Der Stand präsentiert den Besuchern K-Food und nutzt eine der weltweit größten Veranstaltungen, um bibigo-Produkte vorzustellen und die Expansion von CJ auf dem europäischen Lebensmittelmarkt voranzutreiben.

- Präsentation von K-Food in der Villa Necchi Campiglio und Angebot von bibigo K-Style-Nudeln für Besucher, die dem offiziellen Instagram-Account von bibigo folgen

Das Korea House des KSOC, gesponsert von der CJ Group, wurde in der historischen Villa Necchi Campiglio im Herzen von Mailand eingerichtet und ist vom 5. bis 22. Februar geöffnet. Hier können Besucher in die K-Kultur eintauchen, einschließlich K-Food.

bibigo hat einen Stand eröffnet, der von den Convenience Stores in Seoul inspiriert ist. Dieser befindet sich in der K-Culture Zone auf dem Tennisplatz im Freien der Villa Necchi Campiglio. Besucher, die dem offiziellen Instagram-Account von bibigo vor Ort folgen, können bibigo Ramyun in zwei Geschmacksrichtungen — K-BBQ und Kimchi — erhalten, die gerade auf den europäischen Märkten eingeführt wurden, ebenso wie die Geschmacksrichtungen Spicy Kimchi und K-Chicken.

Darüber hinaus werden am Stand verschiedene bibigo-Produkte vorgestellt, darunter Mandu (Teigtaschen nach koreanischer Art), Hähnchen, Seetang, Tteokbokki und Kimchi, um die Markenbekanntheit bei Verbrauchern und Einzelhandelseinkäufern zu steigern. Diese Initiative zielt auch darauf ab, neue Möglichkeiten für die Listung im Einzelhandel auf dem lokalen Markt zu erkunden.

„Wir glauben, dass diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit darstellt, bibigo und K-Food einem größeren internationalen Publikum vorzustellen", erklärte Stephan Czypionka, Leiter des globalen Marketings bei CJ Foods. „Als führende K-Food-Marke werden wir den Geschmack der koreanischen Küche weiterhin weltweit durch unterhaltsame und ansprechende Marketingaktivitäten fördern."

CJ Foods und bibigo beteiligen sich seit den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris am Korea House, um für K-Food zu werben. Im Pariser Korea House veranstaltete bibigo ein Pop-up und bot Kombi-Menüs mit Tteokbokki, Mandu-Klößen, Reisbällchen und Kimchi an. Der Stand erfreute sich großer Beliebtheit und verkaufte täglich 500 vorbereitete Mahlzeiten innerhalb von durchschnittlich vier Stunden.