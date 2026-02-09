Wirtschaft
Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Angst vor Jobverlust durch KI
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Teil seiner Zugewinne wieder abgebaut. Um 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.789 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Rheinmetall und Heidelberg Materials, am Ende Qiagen, Infineon und Fresenius Medical Care.
"Die Marktteilnehmer bleiben zum Wochenstart trotz guter Handelsvorgaben aus dem asiatischen Handel zurückhaltend", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Sentiment hellt sich für Deutschland zwar etwas auf, dennoch lasten die Entwicklungen an dem US-Arbeitsmarkt auf den Gemütern der Investoren." KI werde zu "einem echten Jobkiller bei den gut bezahlten Technologieberufen" und könne dadurch "erkennbare Spuren im Konsumverhalten und dem US-Immobilienmarkt hinterlassen", erklärte der Analyst. "Diese Sorgen lasten aktuell auf der Gesamtmarktstimmung und heben die Priorität der kommenden offiziellen US-Arbeitsmarktdaten an. Es wäre aus dieser Sicht nicht weiter verwunderlich, wenn die Aktienmärkte zum Wochenstart erneut konsolidieren."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1862 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8430 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,26 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Die Marktteilnehmer bleiben zum Wochenstart trotz guter Handelsvorgaben aus dem asiatischen Handel zurückhaltend", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Sentiment hellt sich für Deutschland zwar etwas auf, dennoch lasten die Entwicklungen an dem US-Arbeitsmarkt auf den Gemütern der Investoren." KI werde zu "einem echten Jobkiller bei den gut bezahlten Technologieberufen" und könne dadurch "erkennbare Spuren im Konsumverhalten und dem US-Immobilienmarkt hinterlassen", erklärte der Analyst. "Diese Sorgen lasten aktuell auf der Gesamtmarktstimmung und heben die Priorität der kommenden offiziellen US-Arbeitsmarktdaten an. Es wäre aus dieser Sicht nicht weiter verwunderlich, wenn die Aktienmärkte zum Wochenstart erneut konsolidieren."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1862 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8430 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,26 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank-Kursentwicklung und Bewertung nach dem UniCredit-Einstieg: mögliche Übernahme (Bar oder Aktientausch) bei Überschreiten der 30%-Schwelle und deren Kurseffekte, jüngster Kurssprung Richtung 35–38 €, anstehende Zahlen/Dividende (Mittwoch), Profit‑taking, Nachkauf‑/Stop‑Loss‑Überlegungen und fundamentale Rentabilitätsverbesserungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
toller schrieb 03.02.26, 11:26
mitdiskutieren »
super! >36
ich hätte nie gedacht, dass mein anfängliches, zartes Investment zu 14,40 € in 2012 sich einmal so prächtig entwickeln würde. Wesentlichen Anteil daran hat natürlich die Teilnahme an der Kapitalerhöhung zu 4,50 € in 2013, und einige nach Käufe in 2016. Sowie immer wieder parallel gefahrene Derivate. einfach auch ne menge Glück dabei, bei den jeweiligen Entscheidungen, Kauf, Nachkauf, verkauf, drin bleiben oder raus, es gibt so viele unwägbarkeiten (siehe die Gold/Silber-Crashsituation vor einigen Tagen, oder der Falsche Artikel von Reuters zu einer angeblichen Abkehr der USA von einem PriceFloor für Seltene Erden, das war whnsinn, kam nachbörsllich in usa raus, sämtliche Seltenen Erden und kritischen Materialien aktien schmierten zweistellig ab, dann zurückrudern von Reuters noch in der Nacht, heftige angriffe von MP und UAMY auf den Reporter (auf X), und was kommt gestern? USA baut einen 12Mrd Stockpile auf….)
was ich sagen will, vieles hat man einfach nicht in der hand.
Malecon schrieb 20.01.26, 09:50
mitdiskutieren »
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben
Quelle: https://mobile.traderfox.com/news/dpa-compact/890311-analyse-flash-jpmorgan-hebt-ziel-fuer-commerzbank-auf-36-euro-neutral/
🔔
Almas schrieb 13.01.26, 14:30
mitdiskutieren »
Ich bin ja der Meinung, dass wir hier recht bald die 40 Euro Marke knacken und auch die 52 Euro in Reichweite sind.
Also grundsätzlich optimistisch.
Trotzdem habe ich mich nach ca. 6 Jahre von meiner Position getrennt (um die 1000 % mitgenommen 🤑) und zwar weil ich denke, dass woanders auf Sicht von ein paar Jahren mehr drinn ist.
Mein neues Investmetprojekt ist schwerpunktmässig die belgische Post, Kurs liegt am Boden, Divi gestrichen, aber das Geschäftmodel ist gut und das neue Managment überzeugt. Mit den nächsten Quartalszaheln könnten die abheben, Trendwende läuft schon.
Kann man sich dann in ein paar Jahren im Vergleich ansehen ob es richtig war.
Ich werd hier auch immer mal reinscheuen denke ich.
Bettina wird Orcel sauber auskontern, je füher die Italanos die Segel streichen desobesser für die CoBa und die Kursentwicklung.
Also man sieht sich 💰💰💰
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte