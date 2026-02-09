Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Angst vor Jobverlust durch KI

Ich bin ja der Meinung, dass wir hier recht bald die 40 Euro Marke knacken und auch die 52 Euro in Reichweite sind.

Also grundsätzlich optimistisch.





Trotzdem habe ich mich nach ca. 6 Jahre von meiner Position getrennt (um die 1000 % mitgenommen 🤑) und zwar weil ich denke, dass woanders auf Sicht von ein paar Jahren mehr drinn ist.





Mein neues Investmetprojekt ist schwerpunktmässig die belgische Post, Kurs liegt am Boden, Divi gestrichen, aber das Geschäftmodel ist gut und das neue Managment überzeugt. Mit den nächsten Quartalszaheln könnten die abheben, Trendwende läuft schon.





Kann man sich dann in ein paar Jahren im Vergleich ansehen ob es richtig war.

Ich werd hier auch immer mal reinscheuen denke ich.





Bettina wird Orcel sauber auskontern, je füher die Italanos die Segel streichen desobesser für die CoBa und die Kursentwicklung.

Also man sieht sich 💰💰💰















