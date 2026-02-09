UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 132,9EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 148

Kursziel alt: 134

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



