UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 132,9EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 148
Kursziel alt: 134
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
