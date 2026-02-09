DZ BANK stuft Heidelberg Materials auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 239 auf 249 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Thorsten Reigber am Montag in seinem Ausblick. Zudem rechnet er mit zuversichtlichen Zielen des Baustoffkonzerns für 2026./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 218,7EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
