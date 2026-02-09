BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 78,45EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
