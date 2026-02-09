BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 40,94EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Susannah Ludwig

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,15

Kursziel alt: 52,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



