BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/ag
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 40,94EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.
