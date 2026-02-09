UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 1.633EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2200
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
