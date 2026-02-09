DZ BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 131,8EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
