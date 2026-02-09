Kroger - Aktie steigt kräftig - 09.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Kroger Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,05 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Kroger ist ein führender US-Einzelhändler, spezialisiert auf Lebensmittel und verwandte Produkte. Als größter Supermarktbetreiber in den USA bietet Kroger frische Lebensmittel, Eigenmarken, Haushaltswaren und Apothekenservices. Hauptkonkurrenten sind Walmart, Costco und Amazon. Kroger differenziert sich durch ein starkes Eigenmarkenportfolio, innovative Einzelhandelstechnologien und ein effektives Kundenbindungsprogramm.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,86 % bei Kroger.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Kroger um +14,87 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Kroger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,51 % 1 Monat +19,19 % 3 Monate +8,86 % 1 Jahr -9,51 %

Informationen zur Kroger Aktie

Es gibt 633 Mio. Kroger Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,08 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,65 %. Target notiert im Minus, mit -0,43 %. Walmart verliert -0,68 % Koninklijke Ahold Delhaize notiert im Minus, mit -1,11 %.

Kroger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kroger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kroger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.