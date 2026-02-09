    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CHF WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CHF

    EUR/CHF

    Kaum Bewegung EUR/CHF - Veränderung -0,21 %

    EUR/CHF stabil bei 0,91538 CHF, Veränderung nur -0,21 %.

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/CHF tritt auf der Stelle. Mit -0,21 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 0,91538CHF.

    EUR/CHF Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,26 %
    1 Monat -1,58 %
    3 Monate -1,49 %
    1 Jahr -2,28 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000CHF in EUR/CHF gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,096644CHF. Heute steht er bei 0,91538CHF. Das Investment wäre auf 8.347,06CHF gewachsen – eine Steigerung von -16,53 %.

    Informationen zum Schweizer Franken

    Als eine der härtesten Währungen weltweit genießt der Schweizer Franken großes Vertrauen. Der EUR-CHF-Kurs reagiert sensibel auf geldpolitische Maßnahmen der Schweizerischen Nationalbank und wirtschaftliche Trends in Europa. Für Handel, Investitionen und Konsum bleibt er ein Schlüsselindikator, den Marktteilnehmer täglich genau verfolgen.

    Ob ein Investment in EUR/CHF sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:EU0009654078WKN:965407





