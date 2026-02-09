Wüstenrot & Württembergische: Aktienrückkauf – Zwischenmeldung

Wüstenrot & Württembergische AG hat im Zeitraum vom 02. bis 06. Februar 2026 insgesamt 25.614 Namensaktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.

Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 12. Januar 2026 wurden insgesamt 91.807 Namensaktien zurückgekauft.

Der Rückkauf erfolgt über die Landesbank Baden-Württemberg und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die zurückgekauften Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 15,265254 EUR und 15,666916 EUR pro Aktie erworben.

Das aggregierte Volumen der Käufe während des genannten Zeitraums beträgt insgesamt 397.672,62 EUR.

Detaillierte Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der Wüstenrot & Württembergische AG verfügbar.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.

Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,79 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,960EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.094,44PKT (+0,98 %).





