Berenberg setzt Grenke auf Favoritenliste

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 15,04 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,41 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 695,57 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +33,69 %/+100,53 % bedeutet.