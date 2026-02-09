ANALYSE-FLASH
Berenberg setzt Grenke auf Favoritenliste
- Berenberg stuft Grenke auf "Buy" mit 29 Euro Kursziel.
- Aktien von Grenke neu auf Favoritenliste gesetzt.
- Jahresbilanz könnte Trendwende einleiten.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, schrieb Marius Fuhrberg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Bewertung sei attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 15,04 auf Tradegate (09. Februar 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,41 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 695,57 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +33,69 %/+100,53 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starkes Signal an deutsche Wirtschaft: KfW und grenke geben Startschuss für Globaldarlehen mit Leasing-Finanzierungen
Veröffentlicht am 06.02.2026 um 10:05
Publicnow
- 200 Millionen Euro Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen
- Günstige Konditionen für Investitionen in Digitalisierung, Klimaschutz und Infrastruktur
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/starkes-sig…
es erscheint plausibel, dass sich Banken das anschauen, da sie günstigere Refinanzierungsquellen als Grenke nutzen könnten und erhebliche Synergien erzielen können. 100 Basispunkte bei der Refinanzierung wären über 50 Mio Euro Gewinn mehr jährlich.