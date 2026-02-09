Hapag-Lloyd: Vorläufige 2025-Zahlen für EUR/USD veröffentlicht
Trotz sinkender Frachtraten steigerte Hapag-Lloyd 2025 Transportmenge und Umsatz – und setzt beim Ergebnis auf Effekte des neuen Gemini-Netzwerks.
Foto: adobe.stock.com
- Hapag-Lloyd erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der Transportmenge um 8 % auf 13,5 Mio. TEU entspricht.
- Die durchschnittliche Frachtrate sank um 8 % auf 1.376 USD/TEU, was die Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr belastete.
- Das EBITDA lag bei 3,6 Milliarden US-Dollar und das EBIT bei 1,1 Milliarden US-Dollar, beide Werte liegen am oberen Ende der Prognose, aber unter dem Vorjahr.
- Höhere Kosten durch Schiffsumleitungen und Anlaufkosten des Gemini-Netzwerks belasteten das Ergebnis, während Kosteneinsparungen durch Gemini im zweiten Halbjahr 2025 einsetzen und 2026 vollständig realisiert werden sollen.
- Das robuste Wachstum des Welthandels und das Gemini-Netzwerk führten zu den genannten Ergebnissen, mit positiven Effekten im vierten Quartal.
- Das vollständige Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,18750USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,18788USD das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
+0,72 %
+0,97 %
+1,66 %
+2,37 %
+14,95 %
+10,18 %
-2,35 %
+4,82 %
+23,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.