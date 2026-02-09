    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hapag-Lloyd: Vorläufige 2025-Zahlen für EUR/USD veröffentlicht

    Trotz sinkender Frachtraten steigerte Hapag-Lloyd 2025 Transportmenge und Umsatz – und setzt beim Ergebnis auf Effekte des neuen Gemini-Netzwerks.

    Hapag-Lloyd: Vorläufige 2025-Zahlen für EUR/USD veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Hapag-Lloyd erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg der Transportmenge um 8 % auf 13,5 Mio. TEU entspricht.
    • Die durchschnittliche Frachtrate sank um 8 % auf 1.376 USD/TEU, was die Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr belastete.
    • Das EBITDA lag bei 3,6 Milliarden US-Dollar und das EBIT bei 1,1 Milliarden US-Dollar, beide Werte liegen am oberen Ende der Prognose, aber unter dem Vorjahr.
    • Höhere Kosten durch Schiffsumleitungen und Anlaufkosten des Gemini-Netzwerks belasteten das Ergebnis, während Kosteneinsparungen durch Gemini im zweiten Halbjahr 2025 einsetzen und 2026 vollständig realisiert werden sollen.
    • Das robuste Wachstum des Welthandels und das Gemini-Netzwerk führten zu den genannten Ergebnissen, mit positiven Effekten im vierten Quartal.
    • Das vollständige Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,18750USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,18788USD das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.


    EUR/USD

    +0,72 %
    +0,97 %
    +1,66 %
    +2,37 %
    +14,95 %
    +10,18 %
    -2,35 %
    +4,82 %
    +23,45 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hapag-Lloyd: Vorläufige 2025-Zahlen für EUR/USD veröffentlicht Trotz sinkender Frachtraten steigerte Hapag-Lloyd 2025 Transportmenge und Umsatz – und setzt beim Ergebnis auf Effekte des neuen Gemini-Netzwerks.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     