Linde plant Stellenabbau in Deutschland

Für eine Ewigkeitsaktie ist mir die Dividende zu gering. Linde wird derzeit aus den Portfolios der Profis rausgeworfen. Das Window Dressing ist in vollem Gange.

Fondsmanager wollen keine Verlierer in ihren Depots am Jahresende. Bin immer etwas skeptisch, wenn sog. "Qualitätsaktien" so komplett abschmieren und sich mehr oder weniger im freien Fall befinden. Volkswagen war auch mal eine "Qualitätsaktie". Mal sehen wie der Ausblick von Linde ausfällt. Ich sehe da die Marke von 300$ immer näher kommen. Der CEO hat eben nicht so ganz die Klasse von Wolfgang Reitzle. Wenn man sich das Board betrachtet, merkt man, dass Praxair eigentlich Linde übernommen hat und nicht umgekehrt. Praxair hatte nicht den Ruf einer Qualitätsaktie.