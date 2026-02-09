Bericht
Linde plant Stellenabbau in Deutschland
Foto: Linde (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Der Linde-Konzern will offenbar in seiner Anlagen-Sparte einige hundert Stellen abbauen. Betroffen sind die Standorte in Höllriegelskreuth bei Pullach und Dresden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagausgabe).
Die Rede ist demnach von bis zu 400 Jobs bis Ende Mai, das wäre immerhin fast jede vierte Stelle im Anlagenbau an den beiden Standorten. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern und dem Betriebsrat dazu liefen auf Hochtouren, erklärten Betroffene nach Angaben der Zeitung.
Linde teilte dazu mit, der Anlagenbau sei "einem intensiven und zunehmenden internationalen Kosten- und Technologiewettbewerb ausgesetzt". Die Wettbewerbsfähigkeit müsse gestärkt werden. Das erfordere eben "eine kontinuierliche Anpassung von Organisation und Ressourcen der Anlagenbau-Sparte".
In einem Schreiben an die Mitarbeitenden, heißt es laut "Süddeutscher Zeitung", die Beschäftigten könnten in den kommenden Wochen zwischen drei Optionen wählen, nämlich bis Ende März einem Aufhebungsvertrag zustimmen, sich bis Ende April in eine Transfergesellschaft verlegen lassen oder, wenn möglich, bis Ende März einer Altersteilzeit-Vereinbarung zustimmen. Wer alle Fristen verstreichen lasse, müsse mit betriebsbedingten Kündigungen rechnen.
Linde, der weltweit größte Anbieter von Gasen für die Industrie, wird seit der Fusion mit dem Konkurrenten Praxair aus den USA geführt und macht hohe Gewinne. Der Anlagenbau, dessen Zentrale in Höllriegelskreuth bei München ist, steht nur für einen kleinen Teil von Umsatz und Gewinn.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Linde - A3D7VW - IE000S9YS762
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Linde. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Malecon schrieb 04.02.26, 19:37
mitdiskutieren »
Ausbruch startet
So Leute, es gibt ein klares bullisches Signal:
Bild: https://www.lynxbroker.de/app/uploads/2026/02/20260203-chart-aktie-linde-meldet-sich-zuruck.png.webp
Chart: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/aktienanalysen/linde-eur-aktie/#linde-meldet-sich-zuruck
Die Muster sind seit Mitte Dezember konstruktiv bullisch, ohne viel Tamtam und ohne Aufmeksamkeit der breiten Massen.
🦌
Songbird schrieb 09.12.25, 11:04
mitdiskutieren »
Für eine Ewigkeitsaktie ist mir die Dividende zu gering. Linde wird derzeit aus den Portfolios der Profis rausgeworfen. Das Window Dressing ist in vollem Gange.
Fondsmanager wollen keine Verlierer in ihren Depots am Jahresende. Bin immer etwas skeptisch, wenn sog. "Qualitätsaktien" so komplett abschmieren und sich mehr oder weniger im freien Fall befinden. Volkswagen war auch mal eine "Qualitätsaktie". Mal sehen wie der Ausblick von Linde ausfällt. Ich sehe da die Marke von 300$ immer näher kommen. Der CEO hat eben nicht so ganz die Klasse von Wolfgang Reitzle. Wenn man sich das Board betrachtet, merkt man, dass Praxair eigentlich Linde übernommen hat und nicht umgekehrt. Praxair hatte nicht den Ruf einer Qualitätsaktie.
cash_is_king schrieb 08.12.25, 20:42
mitdiskutieren »
Ich habe hier einfach stumpf einen Sparplan laufen und das schon seit einigen Jahren. Linde ist m.E. eine Ewigkeits-Aktie fürs Altersvorsorge-Depot. Sollte es tatsächlich eine KI-Blase geben und die platzen, kann man als Linde-Aktionär hoffentlich halbwegs entspannt bleiben - oder ggfs. sogar eine Qualitätsaktie günstig aufsammeln, wenn andere Investoren ihr Anteile verkaufen müssen, weil sie Bargeld brauchen.
