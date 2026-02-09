Das neue Altersvorsorgedepot – was es können soll

Die Riester-Rente ist eine staatlich geförderte private Altersvorsorge. Diese ist allerdings mit hohen Abschluss-, Bestandspflege- und Garantiekosten verbunden und somit in sehr vielen Fällen nicht wirklich attraktiv.

Ende Dezember hat das Bundeskabinett die Änderungen zur Riester-Rente beschlossen und damit das Altersvorsorgedepot aus der Taufe gehoben. Jetzt muss das Gesetz noch durch den Deutschen Bundestag sowie durch den Bundesrat und danach vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Doch was ist das Altersvorsorgedepot überhaupt, was kann es und für wen ist es geeignet? Diesen Fragen gehen wir für dich hier mal auf den Grund. Wir stellen den Beitrag aus dem Smartbroker Magazin vor…

Das Altersvorsorgedepot soll da nun Abhilfe schaffen. Es ist ein staatlich gefördertes Anlageprodukt ohne Bestandsgarantien für eingezahlte Beiträge. Dafür sind die maximal anfallenden Kosten auf 1,5 % begrenzt.

Anbieter können entweder ein eigenes einfaches Depotprodukt dafür anbieten, oder ein Produkt eines kooperierenden Anbieters dafür verwenden. Du als Kunde kannst dann aus einer Vielzahl von dafür zugelassenen ETFs und Fonds dir etwas passendes aussuchen und besparen. Um Risiken für dich als Anleger zu minimieren, sind nur Wertpapiere bis zur Risikoklasse 5 zugelassen. Aktien, Derivate und Kryptowährungen sind komplett ausgeschlossen.

Das Spannende an dem Altersvorsorgedepot sind die staatlichen Zulagen. Geplant ist für Einzahlungen bis zu 1.200 € jeweils 30 % Zulagen zu gewähren, für weitere 600 € Einzahlungen immerhin 20 % Zulagen zu gewähren. Zahlst du also innerhalb eines Kalenderjahres 1800 € in dein Altersvorsorgedepot ein, erhältst du vom Staat noch 480 € obendrauf.

Ab 2029 sollen die Zulagen für die ersten 1.200 € auf 35 % steigen. Dann wären bis zu 540 € Förderung pro Jahr möglich. Bei Familien mit Kindern bekommt ein Elternteil für die ersten 1.200 € an eingezahlten Beiträgen pro Jahr nochmal 25 % Zulage, sodass pro Kind maximal 300 € Zulage pro Jahr möglich sind.

Berufsanfänger unter 25 Jahren, die ein Altersvorsorgedepot eröffnen und einzahlen, erhalten einmalig einen Bonus von 200 €.

Während der Ansparphase sind zudem alle Erträge steuerfrei. Erst in der Auszahlphase erfolgt dann die Besteuerung. Durch diese Steuerstundung ergibt sich ein Zinseszinseffekt.

Soweit die Planung der Bundesregierung. Im ersten Quartal 2026 wird der Kabinettsbeschluss im Bundestag diskutiert und, mit mehr oder weniger umfangreichen Änderungen, beschlossen. Danach muss er den Bundesrat passieren und dann erfolgt die Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und die Veröffentlichung im Gesetzblatt. Start des neuen Altersvorsorgedepots soll dann der 01.01.2027 sein.

Für wen ist das neue Altersvorsorgedepot gedacht?

Grundsätzlich kann jeder, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, davon profitieren. Auch Beamte, Richter und Soldaten und Helfer im Bundesfreiwilligendienst können das Altersvorsorgedepot nutzen. Auch gesetzlich pflichtversicherte Landwirte oder Künstler, aber auch Minijobber, die nicht von der Versicherungspflicht befreit sind, haben Anspruch auf die Förderung. Also eine ganze Menge Menschen können von dem neuen Vorsorgeprodukt profitieren. Eine Bedingung gibt es übrigens: Mindestens 120 € jährlich musst du selbst einzahlen, um einen Förderanspruch zu erlangen.

Wie funktioniert das geplante Altersvorsorgedepot genau?

Es soll zwei Produktarten geben. Ein Standardprodukt mit vorgegebener Zusammensetzung. Entweder defensiv ausgerichtet oder offensiv. Das Produkt richtet sich an Menschen ohne jegliche Börsenerfahrung, die sich nicht mit der Produktauswahl und ähnlichem beschäftigen wollen oder können.

Das andere ist das Altersvorsorgedepot, bei dem du selbst die Wertpapiere aussuchst und aktiv investierst. Hier gibt es nur die Einschränkungen bezüglich der Risikoklasse der förderfähigen Wertpapiere.

Was passiert, wenn ich in Rente gehe?

Dann kannst du zwischen zwei Auszahlungsvarianten wählen. Entweder bekommst du eine lebenslange Leibrente, egal wie alt du auch wirst, oder es wird ein Rentenauszahlplan erstellt, bei dem das gesamte Depotvermögen bis zu deinem 85. Lebensjahr ausgezahlt wird. Danach würdest du nichts mehr bekommen.

Wie du siehst, das geplante Altersvorsorgedepot ist für ganz viele Menschen ein toller Baustein für die Altersvorsorge. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schau ruhig hier bei uns regelmäßig vorbei. Gibt es Neuigkeiten, werden wir sie hier präsentieren. Dann bist du zum Start bestens vorbereitet und kannst deine Altersvorsorge auf breitere Füße stellen.