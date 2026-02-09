Renk: Auftragsschub rückt näher – Analysten sehen neues Kurspotenzial

Für das Schlussquartal rechnen die Analysten mit einem Auftragseingang von rund 325 Millionen Euro, Umsätzen von etwa 450 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT von rund 90 Millionen Euro. Noch wichtiger dürfte jedoch die Guidance für 2026 werden. Berenberg erwartet, dass das Management Erlöse von mehr als 1,5 Milliarden Euro sowie ein EBIT in einer Spanne von 260 bis 290 Millionen Euro in Aussicht stellt.

Nach Einschätzung der Analysten von Bank of America dürfte das vierte Quartal 2025 operativ solide ausfallen und zugleich den Grundstein für eine Neubewertung der Aktie legen. Im Fokus stehen dabei weniger die absoluten Zahlen als vielmehr die Profitabilität im Segment Vehicle Mobility Solutions sowie der Ausblick auf das Jahr 2026.

Die Sorge des Marktes vor einem zu vorsichtigen Ausblick halten die US-Analysten für überzogen. In den vergangenen Monaten hat die Aktie deutlich schlechter abgeschnitten als der europäische Verteidigungssektor insgesamt. Während viele Wettbewerber von steigenden Auftragseingängen profitierten, blieb bei Renk insbesondere im VMS-Geschäft (Panzerantriebe) die Dynamik zunächst hinter den Erwartungen zurück.

Für 2026 sehen die Analysten jedoch eine klare Trendwende. Großprojekte wie italienische Programme für Schützen- und Kampfpanzer, Nachfrage von KNDS und Rheinmetall für Plattformen wie Puma, Boxer und Leopard sowie zusätzliche Marineaufträge aus Deutschland dürften den Auftragseingang deutlich beschleunigen. Bereits kurzfristig wird mit neuen Auftragsmeldungen gerechnet.

Auch die Bewertung erscheint attraktiv. Renk wird weiterhin mit einem Abschlag gegenüber deutschen Rüstungswerten wie Hensoldt oder TKMS gehandelt. Vor diesem Hintergrund hebt Berenberg das Kursziel von 60,50 auf 71 Euro an und bekräftigt die Kaufempfehlung. Das würde ein Aufwärtspotenzial von 26 Prozent bedeuten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





