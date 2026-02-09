Börsen Update
Börsen Update Europa - 09.02. - ATX stark +0,63 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.830,21 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Commerzbank +1,93 %, Rheinmetall +1,48 %, Heidelberg Materials +1,34 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,75 %, Infineon Technologies -2,14 %, Vonovia -1,61 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.789,05 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: RENK Group +3,68 %, TeamViewer +3,54 %, HENSOLDT +2,33 %
Flop-Werte: Delivery Hero -4,96 %, Bechtle -3,48 %, Sartorius Vz. -1,85 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.618,82 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: TeamViewer +3,54 %, Nagarro +2,82 %, SUESS MicroTec +2,68 %
Flop-Werte: Bechtle -3,48 %, SMA Solar Technology -3,00 %, CANCOM SE -2,59 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.012,85 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: UniCredit +5,69 %, Adyen Parts Sociales +2,64 %, Rheinmetall +1,48 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,14 %, BNP Paribas (A) -2,12 %, Enel -1,72 %
Der ATX bewegt sich bei 5.713,72 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,36 %, PORR +1,91 %, BAWAG Group +1,58 %
Flop-Werte: Immofinanz -1,86 %, DO & CO -1,56 %, Verbund Akt.(A) -1,30 %
Der SMI steht bei 13.531,50 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,39 %, ABB +0,79 %, Holcim +0,71 %
Flop-Werte: UBS Group -1,53 %, Sika -1,07 %, Swiss Life Holding -0,97 %
Der CAC 40 steht bei 8.279,24 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +6,06 %, Thales +3,74 %, Euronext +1,36 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,12 %, ArcelorMittal -2,08 %, Eurofins Scientific -1,58 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.116,46 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +3,36 %, Telia Company +0,84 %, ABB +0,79 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,02 %, Skanska (B) -2,57 %, Volvo Registered (B) -1,70 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.840,00 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,77 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,47 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,16 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,71 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,59 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,44 %
