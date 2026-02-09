BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Fokus habe unter anderem auf der Ressourcenbasis des Ölkonzerns gelegen, schrieb Lydia Rainforth am Montag. Shell verfüge über die Zeit und die finanziellen Mittel, um das Konzernportfolio zu sortieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 32,13EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
