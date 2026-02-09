    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnixa Biosciences AktievorwärtsNachrichten zu Anixa Biosciences
    Anixa Biosciences berichtet über vielversprechende Beobachtungen zum Überleben von Patientinnen im Rahmen der CAR-T-Studie zum Ovarialkarzinom und erhält behördliche Zulassung zu signifikanter Dosissteigerung

    Mehrere Patientinnen haben die erwartete Überlebenszeit bereits bei niedrigen Dosen deutlich überschritten; das Ausbleiben dosislimitierender Toxizitäten unterstützt eine Dosissteigerung auf bis zu 100-fach höhere Dosierungen

     

    Die Erweiterung der Studie zeugt vom wachsenden Vertrauen in die intraperitoneale Verabreichung von CAR-T-Zellen; die Einführung einer Lymphdepletion soll eine potenzielle Steigerung der Wirksamkeit bewirken

     

    Anixa wird im Rahmen seiner Teilnahme an den Kamingesprächen von Water Tower Research (10. Februar 2026, 11:00 Uhr ET) die Beobachtungen im Zuge der Studie erörtern

     

    SAN JOSE, Kalifornien, 9. Februar 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute ein Update zu den Beobachtungen in Bezug auf das Outcome der Patientinnen im Rahmen der laufenden klinischen Phase-1-Studie zur CAR-T-Therapie beim Ovarialkarzinom veröffentlicht, nachdem eine Abänderung des Prüfplans genehmigt wurde, die eine deutliche Dosiseskalation (Steigerung der Therapieintensität) ermöglicht.

     

    In die derzeit laufende Phase-1-Studie werden erwachsene Frauen mit einem rezidivierenden Ovarialkarzinom aufgenommen, bei denen eine Chemotherapie nach dem Behandlungsstandard nicht zielführend war und nach mindestens zwei vorhergehenden Therapiezyklen ein Fortschreiten der Erkrankung beobachtet wurde. Bisher wurden zwölf Patientinnen im Rahmen der Studie mit vier unterschiedlichen Dosierungen behandelt. Sieben dieser Patientinnen haben die auf Grundlage ihres Krankheitsstadiums und ihrer bisherigen Therapie erwartete mediane Überlebenszeit von etwa drei bis vier Monaten überschritten. Eine Patientin hatte eine Überlebenszeit von 28 Monaten nach der Behandlung, drei Patientinnen überlebten mehr als ein Jahr nach der Behandlung (17, 15 bzw. 14 Monate) und drei Patientinnen überlebten jeweils 11, 8 bzw. 8 Monate. Drei Patientinnen, die 15, 14 und 8 Monate erreicht haben, sind nach wie vor am Leben, und eine weitere Patientin, die erst vor kurzem behandelt wurde, ist ebenfalls noch am Leben.

