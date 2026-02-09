    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Scarborough, Ontario

    CALGARY, AB, 9. Februar 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 3148 Kingston Road in Scarborough (Ontario) heute, am 9. Februar 2026, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 219 in ganz Kanada bzw. 95 in der Provinz Ontario.

     

    Der neue Standort von Canna Cabana in Scarborough liegt strategisch günstig an der Kingston Road, einer wichtigen Ost-West-Verkehrsader mit hoher Sichtbarkeit und hohem täglichen Verkehrsaufkommen. Der Laden bedient ein unmittelbares Einzugsgebiet mit nur wenigen Cannabis-Mitbewerbern im näheren Umfeld und profitiert von der guten Erreichbarkeit der umliegenden Wohngebiete. Der Standort, der zuvor von der Firma Rockwood Cannabis genutzt wurde, die in diesem Markt gute Ergebnisse erzielte, bietet eine bewährte Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

     

    „Diese Ladeneröffnung zeugt von unserem anhaltenden Fokus auf eine disziplinierte Expansion und unserem Bekenntnis zur Eröffnung von Geschäftsstandorten, die unseren strengen Kriterien in puncto Finanzen und Betriebsführung entsprechen“, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Dieser Laden in einem dicht besiedelten und wachstumsstarken Stadtteil bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere Präsenz in Ontario durch einen Standort in bester Lage mit einer Erfolgsgeschichte im Einzelhandel weiter zu stärken.“

     

    „Wir freuen uns über dieses neue Ladenmitglied im Canna Cabana-Netzwerk und darauf, mit unserem bewährten Betriebsmodell, unserer Preisführerschaft und unserem Treueprogramm eine weitere Performancesteigerung zu erreichen“, fügt Herr Grover hinzu.

     

    Zuteilung von Optionen und RSUs

     

    Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass bestimmten Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 145.500 Optionen gewährt wurden, die diese zum Erwerb von Stammaktien (die „Aktienoptionen“) berechtigen. Die Aktienoptionen können bis zum 6. Februar 2029 zum Preis von 3,22 $ pro Aktie ausgeübt werden und werden über einen Zeitraum von zwei Jahren unverfallbar.

