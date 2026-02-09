Explorationsprogramm bei Dufferin West wird mit der Mobilisierung des geophysikalischen Teams vorangetrieben

Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das für die geophysikalische Bodenvermessung zuständige Team im Rahmen des Explorationsprogramms des Unternehmens auf Dufferin West eingetroffen ist. Die Bohrungen werden voraussichtlich gegen Ende Februar eingeleitet. Refined hat das Recht, nach eigenem Ermessen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt Dufferin (siehe Pressemitteilungen von Refined vom 27. Februar 2024 und 6. August 2025) von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) zu erwerben, indem es eine Reihe von Barzahlungen und Aktienemissionen tätigt sowie Explorationsausgaben für das Projekt Dufferin finanziert.

Ein geophysikalisches elektromagnetisches Zeitbereichs-(TEM)-Bodenprogramm ist im Gange, um weitere vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Nach Abschluss werden die entsprechenden Daten zur Erstellung einer detaillierten Inversion und der Erarbeitung dreidimensionaler Maxwell-Platten verwendet, was die Ausrichtung der Bohrlöcher weiter verfeinern soll. Alle Verträge für die Aufnahme des Bohrprogramms gegen Ende Februar wurden bestätigt. Das Programm soll mindestens drei Bohrlöcher über insgesamt etwa 1.200 Meter umfassen, die zwei ausgeprägte Leiter auf dem Konzessionsgebiet Dufferin West erproben sollen. Das Budget wurde auf zunächst ungefähr 1,7 Millionen $ festgelegt. Gleichzeitig wird auch ein geophysikalisches Gravitationsbodenprogramm absolviert, das zur genaueren Abgrenzung und Verfeinerung der Bohrziele beitragen wird.

Das Programm bei Dufferin West stützt sich auf die Ergebnisse der geophysikalischen und technischen Arbeiten in Verbindung mit einer fortschrittlichen interpretativen Analyse zur Definition der aussichtsreichsten Zielgebiete. Diese Arbeiten haben das Vorkommen von wichtigen in Nordost-Südwest-Richtung streichenden Strukturen bestätigt, die mit bekannten uranhaltigen Systemen in der Region korrelieren. Dufferin West liegt ungefähr 18 km von der von Cameco betriebenen Lagerstätte Centennial (8,78 % U3O8 auf 33,9 m im historischen Bohrloch VR-031W3 durchteuft)[1] entfernt. Die Konzessionsgebiete weisen Potenzial für die Auffindung einer diskordanzgebundenen und im Grundgestein lagernden Uranmineralisierung in der Nähe der Nordost-Südwest-streichenden Verwerfungen auf. Die verworfenen Grundgesteinskontakte und die spröden reaktivierten Strukturen sind die primären Standorte für eine Mineralisierung im Gebiet, das vom Projekt Dufferin abgedeckt ist.