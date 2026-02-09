    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bericht

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ohne Naturschutz riskieren Unternehmen ihre Zukunft

    Für Sie zusammengefasst
    • Verlust der Biodiversität bedroht Wirtschaft massiv.
    • Unternehmen müssen Umweltwirkungen offenlegen.
    • Frühzeitiges Handeln vermeidet hohe Folgekosten.
    Bericht - Ohne Naturschutz riskieren Unternehmen ihre Zukunft
    Foto: Siarhei - 356130783

    MANCHESTER (dpa-AFX) - Der Verlust biologischer Vielfalt zählt einem Weltbericht zufolge zu den größten Bedrohungen für die Wirtschaft. Jedes einzelne Unternehmen sei von ihr abhängig, direkt oder indirekt, wird in dem in Manchester vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) vorgestellten Bewertungsbericht betont. Zugleich habe jedes Unternehmen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.

    "Unternehmen und andere wichtige Akteure können entweder den Weg zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft weisen oder letztendlich das Aussterben riskieren - sowohl von Arten in der Natur als auch möglicherweise ihr eigenes", sagte Matt Jones aus Großbritannien, einer der drei Co-Vorsitzenden des "Business and Biodiversity"-Berichts.

    "Keine Option, sondern eine Notwendigkeit"

    "Ein besserer Umgang mit der Natur ist für Unternehmen keine Option, sondern eine Notwendigkeit", betonte auch Ximena Rueda aus Kolumbien, eine weitere Co-Vorsitzende. Er sei für Gewinne und langfristige Existenz von Firmen ebenso bedeutsam wie für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Als zentrale Maßnahme wird genannt, dass Unternehmen ihre Auswirkungen auf die Natur und ihre Abhängigkeiten von der Umwelt öffentlich machen.

    Aktuell erwähnten weniger als ein Prozent der börsennotierten Unternehmen in ihren Berichten ihre Auswirkungen auf die Biodiversität, bemängelt IPBES. Der neue Bewertungsbericht helfe, die richtigen Methoden, Messgrößen und politischen Instrumente für den jeweiligen Geschäftsbereich zu finden, sagte Stephen Polasky aus den USA, der dritte Co-Vorsitzende. "Wir verlagern die Diskussion von freiwilligen Nachhaltigkeitsversprechen hin zu einem wissenschaftlich fundierten Fahrplan für einen Systemwandel."

    Frühes Handeln vermeidet Folgen für Menschen weltweit

    Frühzeitiges Umschwenken könne helfen, steigende Kosten wie höhere Lebensmittelpreise und Versicherungsprämien sowie wirtschaftliche Instabilität zu vermeiden, betonten IPBES-Experten. Die Zeit dränge. "Wir müssen uns von der falschen Vorstellung lösen, dass Regierungen und Entscheidungsträger entweder für die Umwelt oder für die Wirtschaft sein müssen", so Polasky.

    Vertreter der über 150 Mitgliedsregierungen des Rates hatten den Bericht während der Sitzung des IPBES-Plenums in Manchester verabschiedet. Die Natur sei nach wie vor eine der am meisten unterschätzten Grundlagen unserer Weltwirtschaft, hieß es. Unternehmen erscheine es oft profitabler, die biologische Vielfalt zu zerstören, als sie zu schützen, so Polasky.

    "Kritisches und allgegenwärtiges Risiko für die Menschheit"

    "Das Wachstum der Weltwirtschaft ging mit einem immensen Verlust an biologischer Vielfalt einher, der nun ein kritisches und allgegenwärtiges systemisches Risiko für die Wirtschaft, die Finanzstabilität und das Wohlergehen der Menschen darstellt", lautet eine zentrale Erkenntnis des IPBES-Berichts.

    Durch Lobbyarbeit von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden unterstützt flössen noch immer hohe Subventionen in wirtschaftliche Aktivitäten, die den Verlust biologischer Vielfalt begünstigten. "Im Jahr 2023 beliefen sich die globalen öffentlichen und privaten Finanzströme mit direkt negativen Auswirkungen auf die Natur auf schätzungsweise 7,3 Billionen US-Dollar." Im Vergleich dazu winzige 0,22 Billionen US-Dollar seien in Aktivitäten geflossen, die zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt beitragen.

    Keine Kosten für Schäden und keine Belohnung für Naturnutzen

    Der Bericht stützt sich auf tausende Quellen und jahrelange Forschung und Praxis, erklärte Co-Vorsitzender Jones. 79 führende Experten aus 35 Ländern waren beteiligt. Unternehmen spielen demnach eine zentrale Rolle dabei, den Verlust biologischer Vielfalt zu stoppen und umzukehren. Aktuell trügen sie jedoch oft nur geringe oder gar keine finanziellen Kosten für ihre negativen Auswirkungen.

    Der Bericht verweist auf eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, darunter die Steigerung der Effizienz und die Reduzierung von Abfall und Emissionen. Eine zentrale Botschaft ist dabei, dass Unternehmen allein nicht in der Lage sind, Veränderungen im erforderlichen Umfang umzusetzen. Wichtig seien Anpassungen bei politischen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, Wirtschafts- und Finanzsystemen, sozialen Normen sowie Technologie und Datenerhebung.

    Zu zuverlässig, um uns ausreichend bewusst zu sein

    "Die biologische Vielfalt ist die Grundlage jeder Wirtschaft und jeder Gesellschaft", erklärte Qu Dongyu, Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), zu dem Bericht. Sie schaffe Arbeitsplätze und Einkommen, reguliere das Klima und sichere die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Gesundheitssystemen.

    Gerade ihre vermeintliche Selbstverständlichkeit verschleiere das Ausmaß unserer Abhängigkeit von ihr. "Allzu oft ist die biologische Vielfalt ein unsichtbarer und entbehrlicher Vermögenswert in der Bilanz." Diese Sichtweise ändere sich, das Bewusstsein für die Risiken versagender Vielfalt nehme zu. Dieses neue Denken sei keineswegs optional. "Es ist für unsere gemeinsame Zukunft unverzichtbar."

    "In jedem Fall ist Biodiversität niemals ein Randthema", betonte in einem Statement zum Bericht auch Khaled El-Enany, Generaldirektor der UN-Kulturorganisation Unesco. "Sie ist der Kern dessen, was Unternehmen erfolgreich macht oder scheitern lässt: die Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungskette."

    Silke Düwel-Rieth, Leiterin Wirtschaft & Märkte bei der Umweltorganisation WWF Deutschland, sagte: "Die Biodiversitätskrise ist die Schwester der Klimakrise." Sie sei weniger sichtbar, aber genauso gefährlich. Viele Unternehmen unterschätzten, wie sehr der Verlust an Arten und Ökosystemen ihr Geschäftsmodell bedrohe. Der Zugang zu sauberem Wasser, fruchtbaren Böden, stabilen Lieferketten und natürlichen Rohstoffen sei auch und gerade eine knallharte Wirtschaftsfrage./kll/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bericht Ohne Naturschutz riskieren Unternehmen ihre Zukunft Der Verlust biologischer Vielfalt zählt einem Weltbericht zufolge zu den größten Bedrohungen für die Wirtschaft. Jedes einzelne Unternehmen sei von ihr abhängig, direkt oder indirekt, wird in dem in Manchester vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     