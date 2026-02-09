Kupfer – die große Chance?

Genau deshalb rückt das Metall wieder stärker in den Fokus der Märkte. Anfang 2026 markierte der Kupferpreis neue Höchststände. Für Anlegerinnen und Anleger ist das kein kurzfristiger Hype, sondern ein Hinweis auf einen strukturellen Trend: Elektrifizierung braucht Kupfer. Wir stellen den Beitrag aus dem Smartbroker Magazin vor …

Kupfer ist selten laut, aber überall zu finden. In Stromnetzen, E-Autos, Solaranlagen und Rechenzentren sorgt es dafür, dass Energie zuverlässig fließt.

Warum Kupfer so wichtig ist

Kupfer vereint Eigenschaften, die in einer elektrischen Welt unverzichtbar sind. Es leitet Strom hervorragend, ist langlebig und vielseitig einsetzbar. Der globale Netzausbau, die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und der steigende Strombedarf moderner Rechenzentren sorgen dafür, dass der Bedarf nicht nur zyklisch, sondern langfristig wächst. Kupfer ist damit weniger Konjunkturwette als Infrastruktur-Baustein.

Ein Markt mit Spannung

Der Kupfermarkt ist aktuell von zwei Kräften geprägt: stetig wachsender Nachfrage und einem Angebot, das nur langsam reagiert. Neue Minen brauchen Jahre, Genehmigungen sind komplex, politische Risiken real. Gleichzeitig kam es zuletzt immer wieder zu Störungen in wichtigen Förderregionen. Das Ergebnis sind Phasen knapper Verfügbarkeit – und ein Preis, der empfindlich auf Nachrichten reagiert. Volatilität gehört dazu, macht Kupfer aber auch interessant.

Chart Kupfer COMEX Rolling" />Max. Chart Kupfer COMEX Rolling, Zeitraum 28.07.22 – 30.01.25, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Chancen und Risiken von Kupfer-Investments – nüchtern betrachtet

Kupfer kann ein Portfolio sinnvoll ergänzen, vor allem als langfristige Beimischung. Die strukturellen Treiber sprechen für das Metall, doch Schwankungen sind Teil des Pakets. China bleibt ein wichtiger Nachfragemotor, geopolitische Entwicklungen können kurzfristig belasten. Wer investiert, sollte das bewusst und maßvoll tun.

So kannst du in Kupfer investieren

Kupfer-ETCs: direkter Zugang zum Rohstoff

Für viele Anlegerinnen und Anleger sind ETCs der einfachste Weg, um an der Kupferpreisentwicklung teilzuhaben. Sie bilden den Preis über Futures ab und verzichten auf physische Lagerung. Wichtig zu wissen: Durch die Futures-Struktur können Rollkosten entstehen.

Etablierte Produkte:

WisdomTree Copper ETC (ISIN: GB00B15KXQ89) – Eines der bekanntesten Kupfer-ETCs, breit genutzt und transparent strukturiert.

SG Kupfer Future ETC (ISIN: DE000ETC0787) Abbildung des US-Kupfermarkts (COMEX), klarer Fokus auf den Kupferpreis.

Kupferminen-Aktien: mehr Hebel, mehr Verantwortung

Wer nicht nur auf den Rohstoff, sondern auf Unternehmen setzen möchte, findet im Minensektor Alternativen. Hier wirken Preisbewegungen oft stärker – nach oben wie nach unten.

Zwei bekannte Namen:

Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570) – Einer der weltweit größten Kupferproduzenten, stark vom Kupferpreis abhängig.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Global diversifizierter Rohstoffkonzern mit bedeutendem Kupfergeschäft, dafür weniger Einzeltitelrisiko.

Breiter in Rohstoffe streuen

Wer Kupfer nicht isoliert spielen, sondern breiter von globalen Rohstofftrends profitieren möchte, findet mit dem WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (ISIN: IE00BZ1GHD37) eine diversifizierte Alternative, in der Kupfer als Industriemetall eine wichtige Rolle spielt.

Fazit

Kupfer ist kein Glamour-Rohstoff, sondern ein tragendes Element der modernen Welt. Die Elektrifizierung sorgt für langfristigen Rückenwind, das begrenzte Angebot für Spannung. Für Anlegerinnen und Anleger kann Kupfer eine sinnvolle Beimischung sein – am besten gut dosiert, langfristig gedacht und eingebettet in ein diversifiziertes Portfolio.Kupfer – die große Chance?