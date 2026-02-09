    StartseitevorwärtsETCsvorwärtsWisdomTree Copper ETCvorwärtsNachrichten zu WisdomTree Copper
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer – die große Chance?

    Kupfer ist selten laut, aber überall zu finden. In Stromnetzen, E-Autos, Solaranlagen und Rechenzentren sorgt es dafür, dass Energie zuverlässig fließt.

    Genau deshalb rückt das Metall wieder stärker in den Fokus der Märkte. Anfang 2026 markierte der Kupferpreis neue Höchststände. Für Anlegerinnen und Anleger ist das kein kurzfristiger Hype, sondern ein Hinweis auf einen strukturellen Trend: Elektrifizierung braucht Kupfer. Wir stellen den Beitrag aus dem Smartbroker Magazin vor

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Río Tinto Plc!
    Long
    59,64€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 7,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    79,13€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 6,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warum Kupfer so wichtig ist

    Kupfer vereint Eigenschaften, die in einer elektrischen Welt unverzichtbar sind. Es leitet Strom hervorragend, ist langlebig und vielseitig einsetzbar. Der globale Netzausbau, die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und der steigende Strombedarf moderner Rechenzentren sorgen dafür, dass der Bedarf nicht nur zyklisch, sondern langfristig wächst. Kupfer ist damit weniger Konjunkturwette als Infrastruktur-Baustein.

    Ein Markt mit Spannung

    Der Kupfermarkt ist aktuell von zwei Kräften geprägt: stetig wachsender Nachfrage und einem Angebot, das nur langsam reagiert. Neue Minen brauchen Jahre, Genehmigungen sind komplex, politische Risiken real. Gleichzeitig kam es zuletzt immer wieder zu Störungen in wichtigen Förderregionen. Das Ergebnis sind Phasen knapper Verfügbarkeit – und ein Preis, der empfindlich auf Nachrichten reagiert. Volatilität gehört dazu, macht Kupfer aber auch interessant.

    Max-<a rel=Chart Kupfer COMEX Rolling" />Max. Chart Kupfer COMEX Rolling, Zeitraum 28.07.22 – 30.01.25, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

    Chancen und Risiken von Kupfer-Investments – nüchtern betrachtet

    Kupfer kann ein Portfolio sinnvoll ergänzen, vor allem als langfristige Beimischung. Die strukturellen Treiber sprechen für das Metall, doch Schwankungen sind Teil des Pakets. China bleibt ein wichtiger Nachfragemotor, geopolitische Entwicklungen können kurzfristig belasten. Wer investiert, sollte das bewusst und maßvoll tun.

    So kannst du in Kupfer investieren

    Kupfer-ETCs: direkter Zugang zum Rohstoff

    Für viele Anlegerinnen und Anleger sind ETCs der einfachste Weg, um an der Kupferpreisentwicklung teilzuhaben. Sie bilden den Preis über Futures ab und verzichten auf physische Lagerung. Wichtig zu wissen: Durch die Futures-Struktur können Rollkosten entstehen.

    Etablierte Produkte:

    WisdomTree Copper ETC (ISIN: GB00B15KXQ89) – Eines der bekanntesten Kupfer-ETCs, breit genutzt und transparent strukturiert.

    SG Kupfer Future ETC (ISIN: DE000ETC0787) Abbildung des US-Kupfermarkts (COMEX), klarer Fokus auf den Kupferpreis.

    Kupferminen-Aktien: mehr Hebel, mehr Verantwortung

    Wer nicht nur auf den Rohstoff, sondern auf Unternehmen setzen möchte, findet im Minensektor Alternativen. Hier wirken Preisbewegungen oft stärker – nach oben wie nach unten.

    Zwei bekannte Namen:

    Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570) – Einer der weltweit größten Kupferproduzenten, stark vom Kupferpreis abhängig.

    Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Global diversifizierter Rohstoffkonzern mit bedeutendem Kupfergeschäft, dafür weniger Einzeltitelrisiko.

    Breiter in Rohstoffe streuen

    Wer Kupfer nicht isoliert spielen, sondern breiter von globalen Rohstofftrends profitieren möchte, findet mit dem WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (ISIN: IE00BZ1GHD37) eine diversifizierte Alternative, in der Kupfer als Industriemetall eine wichtige Rolle spielt.

    Fazit

    Kupfer ist kein Glamour-Rohstoff, sondern ein tragendes Element der modernen Welt. Die Elektrifizierung sorgt für langfristigen Rückenwind, das begrenzte Angebot für Spannung. Für Anlegerinnen und Anleger kann Kupfer eine sinnvolle Beimischung sein – am besten gut dosiert, langfristig gedacht und eingebettet in ein diversifiziertes Portfolio.Kupfer – die große Chance?



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kupfer – die große Chance? Kupfer ist selten laut, aber überall zu finden. In Stromnetzen, E-Autos, Solaranlagen und Rechenzentren sorgt es dafür, dass Energie zuverlässig fließt. Genau deshalb rückt das Metall wieder stärker in den Fokus der Märkte. Anfang 2026 markierte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     