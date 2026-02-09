Das 14. jährliche European Compliance & Ethics Institute der SCCE findet in Berlin, Deutschland, statt.

Die ECEI wurde gegründet, um europäische Fachleute zu unterstützen, die mit der Umsetzung und Aufrechterhaltung wirksamer Compliance- und Ethikprogramme betraut sind. Es bietet Einblicke von Branchenführern, Kontakte zu Kollegen und die Zusammenarbeit mit Lösungsanbietern. Die Tagesordnung der Konferenz umfasst mehr als 40 informative Breakout-Sessions zu folgenden Themen:

MINNEAPOLIS, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 2. bis 4. März werden in Berlin voraussichtlich mehr als 250 Compliance-Experten zur 14 Annual European Compliance & Ethics Institute (ECEI) zusammenkommen. Die führende europäische Veranstaltung der Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) zum Thema Compliance-Schulungen und Networking findet im JW Marriott Berlin statt. Die vollständige Tagesordnung ist unter corporatecompliance.org/2026ECEI verfügbar.

KI und Technologie

Organisatorische Kultur

Risikobewertung und -management

Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten und in der Lieferkette

Nachforschungen

Berufliche Fähigkeiten und Strategien

Krisenmanagement

Kartellrechtliche Regulierung

Die Sitzungen werden von einer Vielzahl von Referenten geleitet, darunter erfahrene Anwälte für Compliance-Recht, Führungskräfte aus den Bereichen Compliance und Ethik sowie Vertreter von Organisationen wie Entain plc, Ericsson, Philip Morris International, Microsoft, McDonald's Corporation, TD SYNNEX, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und vielen anderen.

Die international anerkannte Zertifizierungsprüfung zum Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I) wird am letzten Tag für registrierte Teilnehmer vor Ort angeboten. Für die Teilnahme an der Prüfung sind eine gesonderte Anmeldung und eine Gebühr erforderlich.

Weitere Informationen über die ECEI finden Sie unter corporatecompliance.org/2026ECEI.

Informationen zur SCCE

Die SCCE ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich dafür einsetzt, Compliance- und Ethikfachleuten aus verschiedenen Branchen weltweit Möglichkeiten zur Vernetzung, Weiterbildung und beruflichen Weiterentwicklung zu bieten. Besuchen Sie die SCCE-Website unter www.corporatecompliance.org oder rufen Sie 888.277.4977 an, um mehr zu erfahren.

