Borussia Dortmund: Vorläufige Zahlen für H1 2025/2026 veröffentlicht
Borussia Dortmund legt im ersten Halbjahr 2025/2026 wirtschaftlich deutlich zu: Steigende Erlöse, höheres EBT und ein kräftiger Schub aus Transfergeschäften prägen die Bilanz.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr 2025/2026 das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um 14,4 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR.
- Das Ergebnis aus Transfergeschäften erhöhte sich um 32,7 Mio. EUR auf 54,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr.
- Die Konzernumsatzerlöse stiegen leicht um 1,9 Mio. EUR auf 246,4 Mio. EUR.
- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde um 23,0 Mio. EUR auf 81,7 Mio. EUR gesteigert.
- Das Bruttokonzerngesamtleistung belief sich auf 316,5 Mio. EUR, eine Steigerung um 34,6 Mio. EUR.
- Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 11,2 Mio. EUR auf 129,3 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 13.02.2026.
Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.067,11PKT (+0,83 %).
-0,15 %
+1,23 %
-1,35 %
-0,75 %
+1,07 %
-21,39 %
-34,11 %
-7,81 %
-67,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte