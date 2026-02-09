    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Borussia Dortmund: Vorläufige Zahlen für H1 2025/2026 veröffentlicht

    Borussia Dortmund legt im ersten Halbjahr 2025/2026 wirtschaftlich deutlich zu: Steigende Erlöse, höheres EBT und ein kräftiger Schub aus Transfergeschäften prägen die Bilanz.

    Borussia Dortmund: Vorläufige Zahlen für H1 2025/2026 veröffentlicht
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
    • Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr 2025/2026 das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um 14,4 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR.
    • Das Ergebnis aus Transfergeschäften erhöhte sich um 32,7 Mio. EUR auf 54,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr.
    • Die Konzernumsatzerlöse stiegen leicht um 1,9 Mio. EUR auf 246,4 Mio. EUR.
    • Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde um 23,0 Mio. EUR auf 81,7 Mio. EUR gesteigert.
    • Das Bruttokonzerngesamtleistung belief sich auf 316,5 Mio. EUR, eine Steigerung um 34,6 Mio. EUR.
    • Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 11,2 Mio. EUR auf 129,3 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts – H1 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 13.02.2026.

    Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.067,11PKT (+0,83 %).


    Borussia Dortmund

    -0,15 %
    +1,23 %
    -1,35 %
    -0,75 %
    +1,07 %
    -21,39 %
    -34,11 %
    -7,81 %
    -67,46 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Borussia Dortmund legt im ersten Halbjahr 2025/2026 wirtschaftlich deutlich zu: Steigende Erlöse, höheres EBT und ein kräftiger Schub aus Transfergeschäften prägen die Bilanz.
