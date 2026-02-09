Dow hält sich über 50.000 Punkten

Moin moin,





falls sich jemand fragt warum Timburg gerade so gesprächig ist: nun, meine Frau muss den Monatsabschluss im Homeoffice machen, somit entfällt die übliche Wanderung dieses Wochenende. Aber auf meine Frau bzw. ihren Job komm ich später noch zurück.





Ich finde es auch schade, dass es kaum noch anregende und konstruktive Diskussionen bei w:o gibt.





tja, wo sind die guten alten Zeiten??? Entweder werde ich so langsam alt, oder waren die Diskussionen im GB bzw. hier in den Jahren 2012-2020 tatsächlich viel interessanter als das, was einem heute bei WO geboten wird??? User vom Format eines Investival, Welju oder Pontius sucht man ziemlich vergebens - zum Glück aber ist uns zumindestens Ulf erhalten geblieben. Auch wenn die meisten seinen feinen Humor nicht goutieren - ehrlich gesagt hab sogar ich manchmal Probleme um die Pointe zu verstehen. Und das nach 15 Jahren Ulf-Lektüre. Aber speziell zum GB-Thread - wäre natürlich hochinteressant zu verfolgen wie man heute zu den beiden Hauptbranchen - Healthcare/Medtech bzw. IT/Software - steht. Healthcare schwächelt jetzt bereits seit ca. 5 Jahren und bei Software kommen ja gerade auch große Fragezeichen wegen KI auf. Einstige Lieblinge wie Salesforce, Adobe, Veeva u.v.m. sind bereits seit paar Jahren weit von ihren Tops weggerutscht, mittlerweile kommen sogar bei "heiligen Kühen" wie Microsoft leichte Zweifel auf..........da ist guter Rat teuer. Und ich könnte mir vorstellen dass diesbezüglich ordentlich Gesprächsbedarf herrschen würde. Aber leider ist der Thread mittlerweile Geschichte - liegt wohl sowohl an Simon welcher sich zurückgezogen hat, aber natürlich auch an den anderen Mitstreitern welche Zug um Zug von der Bildfläche verschwunden sind.





Da frag ich mich natürlich auch wie es hier weitergehen soll. Hatte gehofft dass es auch ohne meine täglichen morgendlichen Postings weitergeht - weil ich mir meinen "Ruhestand" auch hier verdient hätte. Auf der anderen Seite denk ich mir aber - ich hab durch WO soviel gelernt und mitbekommen, dass man nicht den Egoisten spielen soll und auch den heutigen Juniors und Depotstartern ab und zu mal einen guten Rat geben kann. Aber da bin ich mit meinen Exoten natürlich nicht das beste Vorbild - da müssten sich schon auch noch paar andere engagieren. Die mehr von Bilanzen, Börse und Fundamentalanalyse verstehen. Herrgott nochmal @ - wo bist Du nur??? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif Na gut, hab ja Kontakt mit ihm und natürlich müht er sich auch weiterhin mit diesen unberechenbaren Börsen ab.





Man hat ja immer gemeint dass sich irgendwo ein ähnlicher Faden für Langzeitdiskussionen entwickelt. OK, bei Grandpa war es mehr kurzfristiges Zocken - die wilden Jahre 2020-2021. Alles wieder weg - sowohl die User, als auch die damaligen Highflyer. Kronos war auf einem guten Weg, aber an seinem Beispiel sieht man deutlich, das neben der Performance auch einiges abseits der Börse mitspielen muss: Job, Gesundheit, Familie.....Drücken wir ihm mal die Daumen dass es irgendwann mit der Psyche und dem Depot wieder aufwärts geht. Malecon wiederum hat hohe Erwartungen geschürt, welche er - in meinen Augen - nie erfüllen konnte. Von Werthaltig bzw. Ni1805c hatte ich ja schon paarmal geschrieben dass ich da immer wieder paar interessante Ideen aufschnappen konnte. Die meisten sind auch gut angelaufen - und was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das wars dann aber auch schon - wenn ich die Liste bei "Depotbesprechung durchgehe ist da für mich nichts mehr lesenswertes dabei.





Liegt natürlich an jedem einzelnen von Euch, ob es weiter hilfreiche Lektüre und Anregungen gibt.





Nochmal zu dem Kauf GQG: das schreib ich natürlich nicht für Dich, Cleara, sondern für Newbies bzw. eventuelle Nachahmer. Meine letzten Käufe sind allesamt abseits des Mainstreams bzw. der Analystenempfehlungen - dementsprechend ziemlich spekulativ bzw. riskant. Bin aber an einem Punkt angekommen wo das Gerüst wie Beton steht und die Neukäufe bewegen sich im Bereich 0,2-0,3% Depotwert. Wenn da mal ein Unternehmen einen Tag nach meinem Kauf Insolvenz anmeldet, spüre ich das eigentlich gar nicht beim Depotwert. Also immer schön vorsichtig bleiben, auch wenn viele meiner Exoten die letzten Jahre förmlich nach oben geknallt sind. War halt mehr Glück als Verstand dabei, aber keiner ist unfehlbar. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Aber nochmals zurück zu meiner Frau. Deren Firma läuft ja bereits seit Jahren total gut, und da hab ich irgendwann mal den Namen Prysmian aufgeschnappt. Ist Lieferant von denen. Hatte die ja seinerzeit erwähnt bzw. gekauft - obwohl die Resonanz auf den Einwurf mehr als dürftig war. Und dabei ist das doch kein fremder komischer Exot, sondern wirklich eine gestandene Firma mit langer Tradition. Schade, wäre keine schlechte Idee zum Nachmachen gewesen:





Wäre natürlich toll wenn öfter mal solche Anregungen kommen würden - ist jeder eingeladen. Man muss nur mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehn und findet bestimmt ähnliche Ideen aus dem eigenen Umfeld. Übrigens - muss öfter auf Madame hören - auch L' Oreal oder TJX hab ich auf ihre Anregung gekauft und bin ebenfalls recht zufrieden.





