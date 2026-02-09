Aktien New York Ausblick
Dow hält sich über 50.000 Punkten
- Dow Jones über 50.000 Punkten, Rekordhoch erreicht.
- Nasdaq 100 wird moderat niedriger bei 25.050 Punkten.
- Kroger-Aktien steigen, neuer CEO von Walmart geplant.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Ausbruch des Dow Jones Industrial über 50.000 Punkte auf ein Rekordhoch dürfte sich der US-Leitindex zum Wochenbeginn über der runden Marke halten. Der Broker IG berechnete den Dow am Montag gut eine Stunde vor Handelsbeginn mit 50.110 Zählern kaum verändert zum Schlusskurs am Freitag. Der technologielastige Nasdaq 100 wird moderat niedriger erwartet bei 25.050 Punkten.
"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx in einem Marktkommentar. Die kommenden Tage seien nun entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien gesucht gewesen seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren würden. "Das so aber gar nicht existiert", warnte der Experte.
Im vorbörslichen Handel legten die Aktien von Kroger um 6 Prozent zu. Der Lebensmittelhändler plane, den ehemaligen Walmart-Chef Greg Foran zum neuen Chef zu machen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.
Aktien von Eli Lilly stiegen um 2 Prozent. Das Telemedizinunternehmen Hims & Hers hat eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk zurückgezogen. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei damit vom Tisch, sagte Analyst James Gordon von der Barclays Bank. Eli Lilly hat mit Zepbound ebenfalls ein Abnehmmittel auf dem Markt. Aktien von Hims & Hers sackten um 16 Prozent ab.
Oracle-Aktien verteuerten sich vorbörslich um 4,4 Prozent. Das Investmenthaus D.A. Davidson stufte die Papiere des Software-Entwicklers von "Neutral" auf "Buy" hoch./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,78 % und einem Kurs von 60,97 auf Tradegate (09. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -14,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 143,74 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,50DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +539,20 %/+1.024,53 % bedeutet.
