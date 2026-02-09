CDU-Generalsekretär sieht im Frühjahr 'Zeitfenster' für Reformpaket

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht nach den Landtagswahlen im Frühjahr einen Zeitraum für ein Reformpaket der Bundesregierung. Dieses "Zeitfenster" solle die Koalition nutzen und nicht verstreichen lassen, sagte Linnemann nach Beratungen der Parteigremien. Man sei viele wichtige Schritte gegangen. "Aber im Bereich der Sozialversicherungen müssen noch weitere Schritte folgen."

Anfang März ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Ende März die in Rheinland-Pfalz. Im September wird in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt.