    Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an

    Für Sie zusammengefasst
    • Lukrative Transfers steigern Vorsteuergewinn auf 23,2 Mio.
    • Konzernergebnis klettert auf 18,7 Millionen Euro.
    • Umsatz stagnierte bei rund 246 Millionen Euro.
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Lukrative Transfergeschäfte haben dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund im ersten Geschäftshalbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn schnellte in den sechs Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 auf 23,2 Millionen Euro. Dies sei im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften zurückzuführen, teilte der im SDax notierte Club überraschend am Montag mit. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten.

    Ähnlich stark wie der Vorsteuergewinn verbesserte sich auch das Konzernergebnis auf 18,7 Millionen Euro. Derweil stagnierte der Umsatz nahezu bei rund 246 Millionen Euro, wobei etwa die Erlöse aus Werbung leicht stiegen, jene aus dem Verkauf von Fan-Artikeln hingegen zurückgingen. Den vollständigen Halbjahresbericht will Borussia Dortmund am 13. Februar vorlegen./lew/jha/

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (09. Februar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
