Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an
- Lukrative Transfers steigern Vorsteuergewinn auf 23,2 Mio.
- Konzernergebnis klettert auf 18,7 Millionen Euro.
- Umsatz stagnierte bei rund 246 Millionen Euro.
DORTMUND (dpa-AFX) - Lukrative Transfergeschäfte haben dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund im ersten Geschäftshalbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn schnellte in den sechs Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 auf 23,2 Millionen Euro. Dies sei im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften zurückzuführen, teilte der im SDax notierte Club überraschend am Montag mit. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten.
Ähnlich stark wie der Vorsteuergewinn verbesserte sich auch das Konzernergebnis auf 18,7 Millionen Euro. Derweil stagnierte der Umsatz nahezu bei rund 246 Millionen Euro, wobei etwa die Erlöse aus Werbung leicht stiegen, jene aus dem Verkauf von Fan-Artikeln hingegen zurückgingen. Den vollständigen Halbjahresbericht will Borussia Dortmund am 13. Februar vorlegen./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (09. Februar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 360,44 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,91 %/+52,91 % bedeutet.
Läuft gerade eine Fußballschande in München. Zweifelhafter Elfmeter und der Oberwitz noch dazu eine rote Karte. Langsam wird es mit diesen Schiedsrichter und den ahnungslosen im Keller so richtig peinlich !!
Dieses Posting kann doch nicht dein Ernst sein?