    Reederei Hapag-Lloyd verzeichnet 2025 Gewinnrückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnrückgang bei Hapag-Lloyd auf 1 Mrd. Euro.
    • Transportmenge stieg auf 13,5 Mio. Container.
    • Rückkehr ins Rote Meer nach zwei Jahren Pause.
    HAMBURG (dpa-AFX) - Die nach Transportmenge größte deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2025 auch wegen gesunkener Preise einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen hervor, die das Hamburger Unternehmen veröffentlicht hat.

    Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag demnach vorläufig bei einer Milliarde Euro - und damit am oberen Ende der angepassten jüngsten Prognose. 2024 hatte der Wert noch bei 2,6 Milliarden Euro gelegen.

    Mehr Container transportiert

    Außer den gesunkenen Preisen, den sogenannten Frachtraten, haben auch höhere Kosten das Unternehmen belastet. Unter anderem hat die Allianz mit der Reederei Maersk Anlaufkosten verursacht. Die Allianz Gemini besteht seit Februar 2025.

    Die Transportmenge stieg vorläufig von 12,5 auf 13,5 Millionen Standardcontainer. Das Unternehmen erklärte die Zunahme mit dem Wachstum des Welthandels und mit der Gemini-Allianz. Der Umsatz fiel vorläufig wegen des Preisrückgangs um 0,5 Milliarden Euro auf 18,6 Milliarden Euro.

    Das Nettoergebnis ist in den vorläufigen Zahlen nicht enthalten. Hapag-Lloyd veröffentlicht den Geschäftsbericht und die testierten Zahlen nach Ankündigung am 26. März.

    Hapag-Lloyd wagt Rückkehr ins Rote Meer

    Gegen Anfang des Monats hatte Hapag-Lloyd angekündigt, nach mehr als zwei Jahren wieder mit einem Dienst das Rote Meer zu durchfahren. Schiffe fahren dabei unter dem Schutz von Marineeinheiten. Die Fahrten waren ursprünglich wegen der Angriffe der Huthi-Miliz eingestellt worden.

    Hapag-Lloyd verfügt über eine Flotte von mehr als 300 Containerschiffen. In dem Segment Linienschifffahrt sind demnach 14.000 Mitarbeiter tätig. Weiter ist das Unternehmen an mehr als 20 Containerterminals beteiligt. In dem dazugehörigen Segment arbeiten mehr als 3.000 Mitarbeiter./lkm/DP/jha

    Hapag-Lloyd

    +2,59 %
    +2,76 %
    -3,25 %
    +0,25 %
    -18,28 %
    -53,45 %
    +15,21 %
    +674,86 %
    +407,49 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 120 auf Tradegate (09. Februar 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,55 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -47,15 %/-2,44 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
