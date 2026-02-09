Kupfer-Rally wegen Energie-Knappheit! Glencore, Visionary Copper, Algo Grande Copper, BHP, Rio Tinto, Nordex und Siemens Energy

Kuper bei 13.800 USD – treibt das Europas Energiewende an einen neuen Wendepunkt? Der explosive Zuwachs bei Wind- und Solaranlagen stößt auf ein veraltetes Stromnetz sowie mangelnde Speicherkapazitäten. Immer mehr Windräder müssen täglich abgeschalten werden, denn wohin dem Stromüberschuss? Mehr als 1.700 Gigawatt an neuen Projekten harren noch immer auf den Netzanschluss. Hinzu kommt die Energieknappheit, die durch geopolitische Spannungen und begrenzte fossile Reserven die mittelfristige Versorgungssicherheit bedroht. Volatile Erzeugungsschwankungen, fehlende Flexibilität und politische Fehlentscheidungen lassen die Strompreise trotz Überschuss-Produktion weiter klettern und erhöhen die Risiken für Blackouts. Auch in den USA explodiert der Energieappetit: KI und Cloud-Computing treiben den Stromverbrauch jährlich um über 5 Prozent in die Höhe – deutlich rasanter als die Bevölkerungszunahme. Im Kern dieses Wandels thront ein unverzichtbarer Rohstoff, ohne den weder Kabel noch Umwandlungsprozesse denkbar sind: Kupfer. Die Internationale Energieagentur warnt vor einer aufkommenden Lücke ab 2027, weil weder Bergbauprojekte noch Recycling die Nachfrage aus E-Autos, Erneuerbaren und Rechenzentren aufholen können. Das seltene Metall avanciert so zum strategischen Eckpfeiler der Energie- und Digitaltransformation und zum attraktiven Hebel für Investoren mit Langfristblick.

Kupferpreis – Kann hier das gleiche passieren wie bei Silber?

Europa treibt den Umbau seiner Energieversorgung mit hohem Tempo voran, was den strukturellen Bedarf an elektrischer Infrastruktur und damit an Kupfer nachhaltig erhöht. Der forcierte Ausbau von Netzen, Speichern und digitalen Anwendungen trifft jedoch auf eine bereits angespannte Versorgungslage, wie die zunehmenden Stromausfälle der letzten Jahre zeigen. Kupfer bleibt dabei der zentrale industrielle Rohstoff der Energie- und Digitalwende und notiert nach einer Rally von rund 36 % weiterhin auf historisch hohen Niveaus über 13.000 USD.

Trotz der Rekordpreise ist der Markt von widersprüchlichen Kräften geprägt, da kurzfristige Angebotsüberhänge auf langfristig klar begrenzte Förderkapazitäten treffen. Sinkende Erzgehalte, steigende Förderkosten und eine dünne Projektpipeline begrenzen das Angebotswachstum strukturell. Gleichzeitig wächst die Nachfrage aus nahezu allen Zukunftssektoren, insbesondere aus Stromnetzausbau, Elektromobilität und KI-getriebenen Rechenzentren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es bei Kupfer zu ähnlichen physischen Marktverwerfungen kommen kann, wie sie zuletzt im Silbermarkt beobachtet wurden. Im Silbersektor führten hohe Terminmarktpositionen, begrenzte physische Lagerbestände und abrupte Nachfrageimpulse wiederholt zu Lieferengpässen und Preissprüngen. Bei Kupfer ist die Markttiefe zwar deutlich größer, doch auch hier wächst die Diskrepanz zwischen Papierkontrakten und physisch verfügbarem Material. Investmentbanken sind in ihrer Einschätzung gespalten, wobei Goldman Sachs für 2026 von moderateren Preisen ausgeht und keinen akuten physischen Mangel sieht. JP Morgan hingegen erwartet ein spürbares Marktdefizit und verweist auf das schleppende Minenwachstum sowie geopolitische Risiken in zentralen Förderregionen.