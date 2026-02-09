Workday (A) Aktie weiter abwärts - 09.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Workday (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,38 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Workday (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,62 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um -13,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,40 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Workday (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,85 % 1 Monat -29,16 % 3 Monate -34,62 % 1 Jahr -51,44 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Es gibt 213 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,42 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,69 %. SAP notiert im Plus, mit +0,79 %. ServiceNow legt um +0,25 % zu

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.