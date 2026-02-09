    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    EU verbietet Firmen Vernichtung unverkaufter Kleidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Modefirmen dürfen unverkaufte Ware nur begrenzt vernichten.
    • Mittlere Unternehmen müssen ab 2030 Informationen offenlegen.
    • Ziel: Abfall reduzieren und nachhaltige Modelle fördern.
    Foto: Bodo Marks - dpa

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Große Mode-Unternehmen in der EU dürfen nicht verkaufte Kleidungsstücke und Schuhe ab dem 19. Juli nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen vernichten. Für mittlere Unternehmen soll die Regel ab 2030 gelten, die die EU-Kommission mitteilte. Ausnahmen gibt es etwa für beschädigte Waren. Außerdem müssen mittlere Unternehmen ab 2030 Informationen über nicht verkaufte Konsumgüter, die sie entsorgen, offenlegen. Große Firmen müssen dies bereits tun.

    Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, würden Unternehmen mit den Vorgaben ermutigt, ihre Bestände effizienter zu verwalten, Rücksendungen besser zu handhaben und Alternativen wie Weiterverkauf, Wiederaufarbeitung, Spenden oder Wiederverwendung zu prüfen - anstatt Lagerbestände zu vernichten. Die Regeln sollen dazu beitragen, Abfälle zu reduzieren, Umweltschäden zu verringern und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu schaffen, die nachhaltige Geschäftsmodelle verfolgen, hieß es weiter.

    Hintergrund ist, dass nach Kommissionsangaben jedes Jahr allein in Europa schätzungsweise 4 bis 9 Prozent der unverkauften Textilien zerstört werden, bevor sie überhaupt getragen wurden. Diese Abfälle verursachten rund 5,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, was fast den gesamten Nettoemissionen Schwedens im Jahr 2021 entspreche. Allein im deutschen Onlinehandel würden jährlich fast 20 Millionen zurückgesandte Artikel entsorgt./rdz/DP/he

    Zalando

    -1,40 %
    -10,73 %
    -14,15 %
    -5,53 %
    -42,25 %
    -49,09 %
    -78,08 %
    -15,53 %
    -8,81 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 21,38 auf Tradegate (09. Februar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -10,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,58 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +46,85 %/+70,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Aktie: heftiger Kursrückgang mit relativ hohem Volumen und fehlender Gegenreaktion, verstärkte Short-Positionen und Zweifel an DAX-Tauglichkeit; Sorgen wegen Social‑Commerce‑Konkurrenz (TikTok, Temu, Shein) und der About‑You‑Übernahme; Diskussion zu Kosten/Margen durch Logistik‑Automatisierung und Restrukturierung (Erfurt→Gießen); anstehende Zahlen am 12.03. und DZ‑Bank fairer Wert 36 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

