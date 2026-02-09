Mastercam 2026.R2 bietet GPU-beschleunigte Simulation und KI-gestützte Unterstützung

TOLLAND, Connecticut, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mastercam, die weltweit führende CAD/CAM-Software, hat heute die Veröffentlichung von Mastercam 2026.R2 bekannt gegeben, der zweiten Version im Rahmen ihres neuen halbjährlichen Release-Zyklus. Diese Umstellung von jährlichen auf halbjährliche Updates spiegelt das Engagement von Mastercam wider, kontinuierliche Innovationen zu liefern und auf die sich wandelnden Anforderungen der modernen Fertigung zu reagieren. Anstatt ein ganzes Jahr zwischen größeren Updates zu warten, erhalten Kunden nun zweimal pro Jahr bedeutende neue Funktionen.

Mit der neuen halbjährlichen Release-Frequenz stehen Kunden wichtige Funktionen schneller zur Verfügung, beginnend mit einer bis zu 10-mal schnelleren Simulation und Mastercam Copilot für die sprachgesteuerte Programmierung

„Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass sie eine schnellere Überprüfung, weniger Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben und einen schnelleren Zugang zu neuen Funktionen benötigen", erklärte Nand Shivkumar, Leiter der Innovationsabteilung bei Mastercam. „Durch die Umstellung auf halbjährliche Releases können wir auf die Anforderungen der Betriebe reagieren, ohne dass diese warten müssen. Wenn die Simulation in Sekunden statt in Minuten läuft und ein KI-Assistent routinemäßige Programmierschritte übernimmt, können sich die Maschinenbediener auf die Aufgaben konzentrieren, die tatsächlich ihr Fachwissen erfordern."

Mastercam 2026.R2: Neue Funktionen

GPU-Simulation: Geschwindigkeit trifft Genauigkeit

Die neue GPU-Simulation ermöglicht eine hochauflösende Verifizierung ohne längere Verarbeitungszeit. Bei Tests konnte eine Verifizierung, die mit CPU-Simulation fast 90 Minuten dauerte, mit GPU-Beschleunigung in nur etwas mehr als 22 Minuten abgeschlossen werden — unter Beibehaltung der von Programmierern benötigten Genauigkeit und bei gleichzeitiger drastischer Verkürzung der Wartezeit. Betriebe, die mit komplexen, aus mehreren Arbeitsschritten bestehenden Teilen arbeiten, können nun Kollisionserkennung und Materialanalyse durchführen, ohne ihren Produktionsplan zu beeinträchtigen.