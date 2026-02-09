    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Französischer Notenbankchef tritt vorzeitig ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Villeroy de Galhau tritt vorzeitig als Notenbankchef zurück.
    • Er bleibt bis Anfang Juni im Amt, dann neuer Job.
    • Macron kann vor Wahlen 2027 Nachfolger benennen.
    Französischer Notenbankchef tritt vorzeitig ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Der Gouverneur der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, wird sein Amt vorzeitig niederlegen. Er bleibe noch bis Anfang Juni im Amt, teilte die französische Notenbank am Montag in Paris mit. Diese Entscheidung kam überraschend, da seine Amtszeit eigentlich bis Ende 2027 laufen sollte.

    Er verlasse die Banque de France, um eine katholische Stiftung zu leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt, heißt es in der Mitteilung. Staatspräsident Emmanuel Macron erhält so die Möglichkeit, einen Nachfolger noch vor den Präsidentschaftswahlen 2027 zu nominieren.

    Als französischer Notenbankchef bestimmte Villeroy de Galhau im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bedankte sich in einer Mitteilung: "Der EZB-Rat hat enorm von seinem Realismus in Verbindung mit seiner starken europäischen Überzeugung und Vision profitiert, die er stets einbringt."/jsl/la/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Französischer Notenbankchef tritt vorzeitig ab Der Gouverneur der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, wird sein Amt vorzeitig niederlegen. Er bleibe noch bis Anfang Juni im Amt, teilte die französische Notenbank am Montag in Paris mit. Diese Entscheidung kam überraschend, da …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     