    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    BTC wieder unter 70.000 USD

    589 Aufrufe 589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saylor trotzt dem Krypto-Crash: "Satoshis Geschenk für die Gläubigen"

    Bitcoin rutscht erneut unter 70.000 US-Dollar. Trotz starker ETF-Zuflüsse bleibt die Nervosität hoch, die Volatilität explodiert. Doch einer der prominentesten HODLer zeigt sich unbeeindruckt von dem Crash.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt erneut unter 70.000 US-Dollar.
    • Saylor bleibt optimistisch, kauft weitere Bitcoin.
    • Volatilität bleibt hoch, Nervosität am Markt.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    BTC wieder unter 70.000 USD - Saylor trotzt dem Krypto-Crash: "Satoshis Geschenk für die Gläubigen"
    Foto: Travis Ball - Sipa USA

    Für Strategy-CEO und Bitcoin-Überzeugungstäter Michael Saylor sind die "Bitcoin-Regeln" eigentlich klar: "1. Kaufe Bitcoin und 2. Verkaufe Bitcoin nicht". Mit Durchhalteparolen wie diesen heizt der 61-Jährige während des aktuellen Krypto-Ausverkaufs seinen Followern auf X ein. Bloß die Ruhe bewahren, lautet die Devise. "Volatiltät ist Satoshis Geschenk für die Gläubigen", lautet ein anderer Post.

    Bitcoin ist zum Wochenauftakt erneut unter die Marke von 70.000 US-Dollar gerutscht. Nach einer kurzen Beruhigung im asiatischen Handel verlor die Kryptowährung am Montagmorgen in New York rund 2 Prozent und notierte zeitweise bei etwa 68.000 US-Dollar. Damit setzt sich die nervöse Seitwärtsbewegung nach den heftigen Ausschlägen der Vorwoche fort.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Short
    135,71€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 6,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    107,91€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 6,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Saylor als einen der größten Fürsprecher des Bitcoin offenbar eher ein Grund zum Nachkaufen. Anlässlich seines Geburtstags vor wenigen Tagen schrieb er: "Wenn ihr mir ein Geburtstagsgeschenk machen wollt, geht und kauft euch selbst ein paar Bitcoin."

    Am Montag legte er selbst nach. In einem weiteren X-Post gab er bekannt, dass Strategy 1142 weitere Bitcoin zu einem Durchschnittskurs von 78.800 US-Dollar gekauft habe - ein Preis der rund 10.000 US-Dollar über dem Preis vom Montagnachmittag liegt.

    Erst am Donnerstag war Bitcoin bis auf gut 60.000 US-Dollar gefallen – der tiefste Stand seit Oktober –, ehe es am Freitag zu einer dynamischen Gegenbewegung über 70.000 US-Dollar kam. Im Zuge dessen war zum Wochenende auch die Strategy-Aktie um fast 20 Prozent gestiegen. Am Montag dann die heftige Gegenbewegung. Die Strategy-Aktie verliert zum Wochenstart kräftig und liegt kurz nach US-Handelsstart zwischen 4 und 7 Prozent im Minus. 

    Die Aktie zählt weiter zu den am meisten geshorteten Werten am US-Markt. Ein Umstand, den Saylor wie ein Abzeichen trägt. Zu einer Grafik, die den Open Interest, also die Gesamtzahl der ausstehenden Derivatekontrakte, die noch nicht abgewickelt wurden, anzeigt, schreibt. Saylor knapp: "MSTR = Most Interesting". 

    Angesichts eines spektakulären Quartalsverlustes von 12,4 Milliarden US-Dollar, den das Softwareunternehmen in der vergangenen Woche meldete und einer Krypto-Achterbahnfahrt, die noch nicht am Ende ist, dürfte Saylors Krypto-Glaube wohl tatsächlich vor allem eins bleiben: Höchst interessant.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 109,9EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BTC wieder unter 70.000 USD Saylor trotzt dem Krypto-Crash: "Satoshis Geschenk für die Gläubigen" Bitcoin rutscht erneut unter 70.000 US-Dollar. Trotz starker ETF-Zuflüsse bleibt die Nervosität hoch, die Volatilität explodiert. Doch einer der prominentesten HODLer zeigt sich unbeeindruckt von dem Crash.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     