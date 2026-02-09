    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Neue Kaufempfehlung

    1017 Aufrufe 1017 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diesen "KI-Gewinner" aus dem DAX hat kaum einer auf dem Zettel

    Seit ihrem Höchststand im vergangenen Sommer hat die Aktie von DAX-Neuling Scout24 fast 40 Prozent eingebüßt. Zu Unrecht, wie die Analysten der UBS finden. Sie sehen in dem Portalanbieter einen "klaren KI-Anführer".

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24-Aktie: 40% Rückgang, UBS sieht Aufwärtspotenzial.
    • Analysten stufen auf "Buy" hoch, KI-Führerschaft betont.
    • Stabiler Immobilienmarkt und Aktienrückkäufe unterstützen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Neue Kaufempfehlung - Diesen "KI-Gewinner" aus dem DAX hat kaum einer auf dem Zettel
    Foto: Leon Kuegeler - PHOTOTHEK

    Der jüngste Kursrückgang bei Scout24 infolge der KI-Debatte erscheint aus Sicht der UBS überzogen. Die Analysten haben die Aktie von Neutral auf Buy hochgestuft und sehen den Betreiber von ImmoScout24 als klaren Qualitätsführer im europäischen Online-Kleinanzeigenmarkt. Besonders die starke Position im Immobiliensegment schütze das Geschäftsmodell besser vor einer möglichen Disruption durch KI-Anwendungen als bei vielen Wettbewerbern.

    Die Scout24-Aktie hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Der Start ins neue Jahr ist mit einem Minus von bislang 12 Prozent klar missglückt. In den vergangenen 6 Monaten ging es rund ein Drittel bergab. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.473,91€
    Basispreis
    2,52
    Ask
    × 10,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.212,73€
    Basispreis
    22,31
    Ask
    × 10,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz einer leichten Senkung des Kursziels auf 102,60 Euro sehen die Analysten nun aber deutliches Aufwärtspotenzial für den DAX-Neuling. Die aktuelle Bewertung spiegele die Qualität, das Wachstum und die vergleichsweise niedrigen Risiken des Geschäfts nur unzureichend wider.

    Scout24

    +1,01 %
    -9,38 %
    -11,51 %
    -20,22 %
    -19,93 %
    +44,02 %
    +16,64 %
    +188,15 %
    +150,67 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Im Zentrum der Neubewertung steht die technologische Ausgangslage. Die UBS attestiert Scout24 die höchste "AI-Readiness" im Sektor. Die Kombination aus skalierbarer Plattform, moderner Technologiearchitektur und laufenden KI-Initiativen reduziere das Risiko steigender Kosten oder struktureller Margenverluste. Gleichzeitig profitiere das Unternehmen von der hohen Komplexität und Wertigkeit von Immobilienanzeigen – ein Markt, der sich weniger leicht durch generische KI-Lösungen ersetzen lasse.

    Operativ rechnen die Analysten mit anhaltender Stärke im Kerngeschäft. Für 2026 und 2027 hebt die UBS die Umsatz- und Ergebnisprognosen leicht an und liegt damit über dem Marktkonsens. Rückenwind kommt aus stabileren Rahmenbedingungen am deutschen Immobilienmarkt, einer allmählichen Belebung der Hypothekenvergabe sowie weiter wachsenden Mitgliederzahlen bei professionellen und privaten Kunden.

    Auch die Kapitalallokation rückt wieder stärker in den Fokus. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber den Zukäufen in Spanien hält die UBS die Sorgen für übertrieben. Weitere grenzüberschreitende Übernahmen gelten als unwahrscheinlich, während umfangreiche Aktienrückkäufe die Attraktivität für Investoren erhöhen. Bis 2028 sind Rückkäufe im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro genehmigt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,70, was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Kaufempfehlung Diesen "KI-Gewinner" aus dem DAX hat kaum einer auf dem Zettel Seit ihrem Höchststand im vergangenen Sommer hat die Aktie von DAX-Neuling Scout24 fast 40 Prozent eingebüßt. Zu Unrecht, wie die Analysten der UBS finden. Sie sehen in dem Portalanbieter einen "klaren KI-Anführer".
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     