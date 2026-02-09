Börsenstart USA - 09.02. - Dow Jones schwach -0,35 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:59) bei 49.943,55 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,41 %, Microsoft +0,26 %, Cisco Systems +0,07 %, JPMorgan Chase -0,01 %, Goldman Sachs Group -0,32 %

Flop-Werte: Merck & Co -3,48 %, Amazon -3,20 %, Amgen -3,19 %, IBM -2,55 %, Apple -2,34 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.030,58 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +7,52 %, NVIDIA +2,41 %, Take-Two Interactive Software +2,11 %, Palantir +1,58 %, Advanced Micro Devices +1,47 %

Flop-Werte: Workday (A) -8,39 %, Atlassian Registered (A) -4,54 %, Old Dominion Freight Line -4,15 %, Booking Holdings -4,06 %, Cognizant Technology Solutions (A) -3,94 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.926,88 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Oracle +8,25 %, AppLovin Registered (A) +7,52 %, Kroger +7,26 %, Corning +3,66 %, Freeport-McMoRan +2,77 %

Flop-Werte: Waters Corporation -14,17 %, Workday (A) -8,39 %, Expand Energy Corporation -6,31 %, Old Dominion Freight Line -4,15 %, Best Buy -4,12 %