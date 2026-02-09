    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle Aktie schießt durch die Decke - 09.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Oracle Aktie bisher um +8,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

    Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Mit einer Performance von +8,25 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Oracle Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -41,20 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -7,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Oracle einen Rückgang von -25,77 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    Oracle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,32 %
    1 Monat -24,55 %
    3 Monate -41,20 %
    1 Jahr -27,44 %

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 374,90 Mrd.EUR € wert.

    Dow hält sich über 50.000 Punkten


    Nach dem jüngsten Ausbruch des Dow Jones Industrial über 50.000 Punkte auf ein Rekordhoch dürfte sich der US-Leitindex zum Wochenbeginn über der runden Marke halten. Der Broker IG berechnete den Dow am Montag gut eine Stunde vor Handelsbeginn mit …

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.02.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Ist die Einstiegszeit gekommen?


    Ein Absturz von mehr als 50% seit ihren Kurshochs im Herbst letzten Jahres: Was ist bloß los mit der Oracle-Aktie? Profitiert das Unternehmen etwa gar nicht vom KI-Hype? Was für den Tech-Riesen spricht, ist der massive Auftragsbestand (RPO). Er liegt bei 523 Milliarden Dollar und ist zuletzt um 68 Milliarden gestiegen. Die Umsätze wachsen ebenfalls […] The post Oracle-Aktie: Ist die Einstiegszeit gekommen? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,38 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,48 %. IBM notiert im Minus, mit -2,35 %. Microsoft legt um +0,74 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,28 %.

    Oracle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    +8,37 %
    -7,97 %
    -24,42 %
    -41,78 %
    -27,54 %
    +51,94 %
    +134,43 %
    +286,78 %
    +7.711,68 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460



