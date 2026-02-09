Oracle Aktie schießt durch die Decke - 09.02.2026

Mit einer Performance von +8,25 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Obwohl sich die Oracle Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -41,20 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -7,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Oracle einen Rückgang von -25,77 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,32 % 1 Monat -24,55 % 3 Monate -41,20 % 1 Jahr -27,44 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 374,90 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,38 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,48 %. IBM notiert im Minus, mit -2,35 %. Microsoft legt um +0,74 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,28 %.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.