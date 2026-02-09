    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merkel erstmals seit Kanzlerschaft bei einem CDU-Parteitag

    Für Sie zusammengefasst
    • Merkel nimmt am 20. Februar am CDU-Parteitag teil.
    • Letzte Teilnahme 2019, seitdem digital oder abwesend.
    • Merz' Wiederwahl steht an, Verhältnis zu Merkel angespannt.
    Merkel erstmals seit Kanzlerschaft bei einem CDU-Parteitag
    BERLIN (dpa-AFX) - Überraschend wird Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Februar erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt wieder an einem CDU-Parteitag teilnehmen. "Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wird der Einladung folgen und am ersten Tag des Parteitags (20. Februar 2026) bis einschließlich der Wahl des Parteivorsitzenden als Ehrengast teilnehmen", teilte ihr Büro der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Eine CDU-Sprecherin bestätigte die Teilnahme.

    Merkel wurde als ehemalige Parteivorsitzende zum Parteitag eingeladen. Das ist so üblich. Zuletzt hatte sie 2019 in Leipzig physisch an einem CDU-Bundesparteitag teilgenommen. Der letzte Parteitag in ihrer Amtszeit als Kanzlerin fand 2021 wegen Corona digital statt. Im Dezember 2021 wurde Merkel von Olaf Scholz (SPD) als Bundeskanzlerin abgelöst. Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022 und 2024 hatte sie nicht angenommen.

    Am ersten Tag des Parteitags in Stuttgart soll Friedrich Merz als Vorsitzender wiedergewählt werden. Das Verhältnis zwischen Merkel und Merz gilt als tief zerrüttet. Die Ex-Kanzlerin hat Merz schon als Oppositionsführer und dann als Kanzler wiederholt öffentlich kritisiert. Bei seiner Kanzlerwahl am 6. Mai vergangenen Jahres war sie zwar im Bundestag, ging aber nach dem Scheitern des ersten Wahlgangs. Ihre Teilnahme an der Feier des 70. Geburtstags des Kanzlers sagte sie im November wegen einer Israel-Reise ab./mfi/DP/jha





