Voll aufgegangen
Buffetts goldenes Händchen wirkt weiter – fast 20 Milliarden $ Gewinn in Japan
Warren Buffett hat sich zwar zurückgezogen, doch seine Wette auf Japan zahlt sich weiter aus. Berkshires Beteiligungen haben sich fast verdoppelt und rücken mit dem Wahlergebnis in Tokio erneut in den Fokus der Anleger.
- Buffett bleibt trotz Rückzug erfolgreich in Japan aktiv
- Japans Aktienmarkt springt nach Wahlergebnis stark an
- Berkshire-Hathaway-Beteiligungen steigen auf 41,8 Mrd. USD
Japans Aktienmarkt erlebte zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung. Der Nikkei-225-Index legte um 5,6 Prozent zu, nachdem die Liberaldemokratische Partei von Premierministerin Sanae Takaichi eine komfortable Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus errungen hatte.
Anleger setzen auf wirtschaftsfreundliche Reformen, steigende Investitionen und eine weiter offensive Industriepolitik. Besonders profitierten jene Konzerne, auf die Warren Buffett seit Jahren setzt: die großen japanischen Handelshäuser.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!