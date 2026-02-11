    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Buffetts goldenes Händchen wirkt weiter – fast 20 Milliarden $ Gewinn in Japan

    Warren Buffett hat sich zwar zurückgezogen, doch seine Wette auf Japan zahlt sich weiter aus. Berkshires Beteiligungen haben sich fast verdoppelt und rücken mit dem Wahlergebnis in Tokio erneut in den Fokus der Anleger.

    Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

    Japans Aktienmarkt erlebte zum Wochenstart einen kräftigen Kurssprung. Der Nikkei-225-Index legte um 5,6 Prozent zu, nachdem die Liberaldemokratische Partei von Premierministerin Sanae Takaichi eine komfortable Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus errungen hatte.

    Anleger setzen auf wirtschaftsfreundliche Reformen, steigende Investitionen und eine weiter offensive Industriepolitik. Besonders profitierten jene Konzerne, auf die Warren Buffett seit Jahren setzt: die großen japanischen Handelshäuser.

     

    Zu Wochenbeginn gewann Mitsubishi Corp. 4,3 Prozent, Sumitomo legte um 3,0 Prozent zu, Marubeni packte 5,3 Prozent oben drauf und Mitsui stieg um 3,6 Prozent. Lediglich Itochu bewegte sich nur leicht nach oben.

    Berkshires Japan-Wette wird zum Milliarden-Erfolg

    Seit 2019 hat Berkshire Hathaway schrittweise bedeutende Anteile den fünf Konzernen aufgebaut. Ende 2024 lag der Wert dieser Beteiligungen noch bei rund 23,5 Milliarden US-Dollar – etwa 6,6 Prozent des gesamten Aktienportfolios. Inzwischen sind sie rund 41,8 Milliarden US-Dollar wert. Die Kursentwicklung zeigt, warum Warren Buffett immer wieder von einem seiner besten Auslandsinvestments sprach.

    Buffett hatte in seinem Aktionärsbrief im Februar 2025 betont, die Beteiligungen seien "sehr langfristig angelegt" und Berkshire wolle die Vorstände aktiv unterstützen. Zugleich stellte er in Aussicht, die Anteile sogar noch leicht aufzustocken, was aber bisher nicht geschah.

    Aktien genau nach Buffetts Geschmack

    Die japanischen Handelshäuser sind breit diversifizierte Industriekonglomerate. Sie investieren in Energie, Rohstoffe, Infrastruktur, Lebensmittel, Technologie und Finanzdienstleistungen. Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen profitieren sie von Japans strategischer Rolle in globalen Lieferketten – von LNG-Importen über kritische Metalle bis zu industriellen Großprojekten.

    Blick nach vorn: Spannung rund um das 13F-Formular

    Besonders spannend wird es am 17. Februar 2026. An diesem Tag läuft die Frist für die Veröffentlichung der US-amerikanischen 13F-Meldungen für das vierte Quartal 2025 ab. Da der reguläre Termin auf ein Wochenende mit anschließendem Feiertag fällt, wird an diesem Dienstag eine Welle an Offenlegungen erwartet – auch von Berkshire Hathaway.

    Für Anleger wird sich zeigen, ob Buffett in seinem letzten Quartal als aktiver Lenker des Konzerns noch einmal nachgelegt oder neue Positionen aufgebaut hat.

    Mein Tipp: Buffetts goldenes Händchen wirkt nach 

    Auch ohne Warren Buffett an der operativen Spitze bleibt sein Investmentstil prägend für Berkshire Hathaway. Die Japan-Wette entwickelt sich zu einem der erfolgreichsten Auslandsengagements der Firmengeschichte.

    Zwar reagierten Anleger nach Buffetts Rückzug zunächst vorsichtig, doch die Aktie hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und seine Outperformance gegenüber dem S&P 500 wieder geholt.

    Die kommenden Portfolio-Offenlegungen könnten zum nächsten Kurstreiber werden. Eines zeigt sich bereits jetzt deutlich: Buffetts goldenes Händchen wirkt weiter. Die Sorgen der Anleger, dass es ohne Warren Buffett nicht mehr rund läuft bei Berkshire Hathaway dürften damit weiter zurückgehen.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

