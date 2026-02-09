    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Maultaschen-Boom

    Bürger baut Produktion aus

    Maultaschen-Boom - Bürger baut Produktion aus
    DITZINGEN (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Bürger will seine Maultaschenproduktion ausbauen. In den kommenden drei Jahren sollen über 70 Millionen Euro unter anderem in vier neue Produktionslinien für Teigwaren, eine eigene Metzgerei und ein Gebäude in das Werk in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) investiert werden, teilte das Unternehmen am Stammsitz in Ditzingen bei Stuttgart mit. Der Umsatz mit Maultaschen, Spätzle, Schupfnudeln, Gnocchi und anderer Pasta kletterte im vergangenen Jahr um beinahe 3 Prozent auf 312,8 Millionen Euro zu. Bürger sprach von einem "soliden Geschäftsjahr". Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht.

    Geschäftsführer Martin Bihlmaier sagte: "Trotz Kostensteigerungen investieren wir weiter, weil wir langfristig denken und weitere große Absatzchancen in Deutschland sehen." 2025 seien täglich rund 2,9 Millionen Maultaschen produziert worden. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen mit deutlich gestiegenen Kosten klarkommen, insbesondere beim Ei.

    Der Mittelständler ist breit aufgestellt. Zwei Drittel der Erlöse werden mit dem Lebensmitteleinzelhandel erzielt, das Geschäft mit Großküchen, ausgewählten Industriekunden oder der Hotellerie und Gastronomie macht 34 Prozent vom Umsatz aus. Bürger beschäftigt mittlerweile über 1.300 Mitarbeiter an den beiden Standorten Ditzingen und Crailsheim.

    Das Unternehmen wurde 1934 von Richard Bürger in Stuttgart gegründet. 1963 begann Bürger mit der Produktion von Maultaschen. Die Fertigung erfolgte zunächst per Hand mit einer Tagesproduktion von etwa 1.000 Stück. Ein Jahr später entwickelte das Unternehmen die erste Maultaschen-Maschine. Bürger ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren in Deutschland./ols/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
