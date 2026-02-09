Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Bechtle
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 1
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines starken Wachstums im vierten Quartal 2025 mit über 16 % Anstieg des Geschäftsvolumens gibt es Bedenken wegen hoher Hardwarepreise und bevorstehenden Vorstandänderungen. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Skepsis, da die Erwartungen an das Unternehmen nicht erfüllt werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bechtle eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 2
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, und die vorläufigen Finanzzahlen zeigen einen deutlichen Rückgang des EBIT. Anleger äußern Bedenken über Preisdruck und Wechselkurse, was die Unsicherheit über die Prognosen für 2026 verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 3
Performance 1M: -16,29 %
Performance 1M: -16,29 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 4
Performance 1M: -11,29 %
Performance 1M: -11,29 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 5
Performance 1M: -9,33 %
Performance 1M: -9,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Sartorius Vz.
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Sartorius Vz. im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 10% vom Tageshoch verloren, was zu negativen Kommentaren über die Aktie als 'Schrottaktie' führt. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich rechtlicher Probleme, die die Bilanz belasten könnten. Die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne ist ebenfalls ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Sartorius Vz. eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 6
Performance 1M: +3,76 %
Performance 1M: +3,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 12%. STMicroelectronics, ein wichtiger Kunde, stärkt die Marktposition von AIXTRON. Dennoch wird für 2026 keine Rekordumsatz erwartet, sondern eine Stabilität auf dem Niveau von 2024 (620-660 Mio. Euro).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 7
Performance 1M: +16,41 %
Performance 1M: +16,41 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 8
Performance 1M: -15,13 %
Performance 1M: -15,13 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 9
Performance 1M: +5,84 %
Performance 1M: +5,84 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 10
Performance 1M: -0,65 %
Performance 1M: -0,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit und Skepsis. Leerverkäufe durch große Akteure wie AQR und Goldman Sachs sorgen für Bedenken, während die bevorstehenden Unternehmenszahlen als entscheidend angesehen werden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die von X% geprägt war, verstärkt die Nervosität unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 11
Performance 1M: -9,47 %
Performance 1M: -9,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen aufgrund allgemeiner Marktentwicklungen, berichten Nutzer von positiven Aufträgen und einer starken Auftragslage. Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit unter 75 Euro. Die fundamentalen Aussichten bleiben positiv mit einem Rekordauftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte