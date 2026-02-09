JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 123 auf Tradegate (09. Februar 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,50 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -46,85 %/-6,79 % bedeutet.