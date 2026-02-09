ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan stuft Hapag-Lloyd auf "Underweight" ein.
- Kursziel für Hapag-Lloyd liegt bei 65 Euro.
- Ergebnis über Markterwartungen, positiver Einmaleffekt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 123 auf Tradegate (09. Februar 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,50 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -46,85 %/-6,79 % bedeutet.
